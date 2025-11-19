Respekt: Většina poslaneckých klubů chce změnit jednací řád ještě v tomto období
Napříč kluby je vůle dohodnout se na změně jednacího řádu. Po jednání zástupců všech sněmovních uskupení to Respektu a ČTK potvrdili účastníci schůzky. Úprava se má podle předsedkyně poslanců hnutí ANO Taťány Malé dotknout ještě tohoto volebního období.
"Myslím, že to stihneme tak, aby to platilo ještě v první polovině příštího roku,” říká, že s účinností pro toto období souhlasí všechny kluby vyjma TOP 09. Trojkoalice by chtěla ideálně návrh do sněmovního systému nahrát do druhé poloviny prosince. Možnost připodepsat se dostanou i další strany. Vítezné ANO dnes stranám představilo svůj návrh na změnu zákona. Inspiruje se z dokumentů, které sněmovně v minulém období předložili zástupci dosluhující vládní koalice.
Zatímco obecně se změnou souhlasí všichni, pohledy účastníků se liší v jednotlivých parametrech. Podle zástupců Pirátů je návrh ANO přísný třeba v otázce omezení přednostních práv. "Kluby teď mají čas na připomínky, aby opravdu byla uchována práva té parlamentní menšiny,” dodává šéfka poslanců Pirátské strany Olga Richterová. Následně se vrátí opozice s koalicí za jednací stůl. Kristýna Jelínková