Do Kyjeva dorazila americká delegace. Má jednat o ukončení války
Do Kyjeva dnes dorazila americká delegace v čele s náměstkem ministra obrany Danem Driscollem. Jde o „misi zaměřenou na zjištění skutečností" a jednat má i o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou. Informovalo o tom dnes podle agentury Reuters velvyslanectví USA v Kyjevě.
Náměstek pro armádu Driscoll a další američtí vojenští činitelé jsou v Kyjevě ve stejný den, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle šéfa jeho kanceláře už přiletěl do Turecka, kde chce hovořit i o obnovení diplomatických jednání, která by ukončila válku.
„Tajemník Driscoll a jeho tým dnes ráno dorazili do Kyjeva jménem Trumpovy administrativy na misi za účelem zjišťování faktů, aby se setkali s ukrajinskými představiteli a projednali ukončení války," uvedlo velvyslanectví v prohlášení s odvoláním na náčelníka americké armády pro styk s veřejností, plukovníka Davea Butlera.
Do Turecka dnes mezitím dorazil prezident Zelenskyj na jednání, jejichž cílem je oživit mírové úsilí po více než třech letech ruské invaze, potvrdil šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak na síti X.