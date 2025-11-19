Babiš by měl veřejně vysvětlit svůj střet zájmů, myslí si podle průzkumu tři čtvrtiny obyvatel
Tři čtvrtiny lidí v ČR si myslí, že by šéf ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš měl před jmenováním do funkce předsedy vlády veřejně představit plán, jak se chce vyhnout střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Obdobný podíl lidí, 76 procent, podporuje zákon o střetu zájmů a myslí si, že by politici ve vrcholných funkcích neměli vlastnit firmy. Vyplynulo to z průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas mezi tisícovkou respondentů. Podle něj zákon o střetu zájmů podporuje i více než polovina voličů ANO a jeho koaličních partnerů SPD a Motoristů.
Veřejné vysvětlení toho, jak vyřeší svůj střet zájmů po jmenování premiérem, chce po Babišovi prezident Petr Pavel. Podle Hradu z něj má být zřetelné, že bude v souladu se zákony. Prezident je poté připraven do týdne Babiše jmenovat premiérem. Babiš uvedl, že problém vyřeší, ale nemůže dělat nevratné kroky, pokud nebude mít jistotu, že bude jmenován premiérem.
Z průzkumu pro ČRo vyplynulo, že 58 procent dotázaných by v případě, že by Babiš nevysvětlil řešení svého střetu zájmů, souhlasilo s tím, aby prezident jeho jmenování premiérem odložil.
Vysvětlení ohledně střetu zájmů chce od Babiše podle průzkumu přes 90 procent voličů dosavadní koaliční vlády Spolu a STAN a Pirátů. Nicméně chce ho i nadpoloviční většina voličů vznikající vládní koalice ANO, Motoristů a SPD. Nejvíce o něj usilují voliči Motoristů, vyslovilo se pro něj 63 procent z nich.
Polovině voličů Motoristů by ani nevadilo případné odložení Babišova jmenování předsedou vlády. Mezi voliči ANO a SPD je téhož mínění zhruba pětina dotázaných. Naopak většina voličů ANO a SPD se přiklání k tomu, aby prezident Babiše jmenoval, ať už se mu povede střet zájmů vysvětlit, nebo ne. čtk, ft