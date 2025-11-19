Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky při ruském útoku na západní Ukrajinu
Polsko vyslalo do vzduchu stíhačky při ruském útoku na západní Ukrajinu, uvedla polská armáda. Polský úřad pro řízení letového provozu (PANSA) krátce na to oznámil, že byla dočasně uzavřena letiště v Lublinu a v Řešově (Rzeszów) na jihovýchodě Polska. Na téměř celé Ukrajině platí letecký poplach, informovala agentura Reuters.
„Vzlétly dvojice stíhaček rychlé reakce a letadlo včasného varování a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového sledování byly uvedeny do nejvyššího stupně pohotovosti," uvedlo na X operační velení polské armády.
V 05:00 SEČ byla téměř celá Ukrajina v pohotovosti kvůli varování ukrajinského letectva před ruskými raketovými a dronovými útoky.
Kromě polských vzlétly kvůli ruskému útoku na západní Ukrajinu také spojenecké stíhačky.
"Vzhledem k nutnosti zajistit volný pohyb vojenského letectva byla letiště v Řešově a Lublinu dočasně uzavřena,“ uvedl PANSA na síti X. čtk, ft