Vznikající koalice dnes projedná prezidentův harmonogram, který má vést ke jmenování vlády
Zástupci vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů budou dnes na koaliční radě diskutovat o harmonogramu dalších kroků, které navrhl prezident Petr Pavel. Do konce týdne by měli SPD a Motoristé předložit předsedovi hnutí ANO a pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi definitivní seznam kandidátů na ministry. Příští týden ho Babiš předá Pavlovi.
Harmonogram navrhl prezident předsedovi ANO tento týden. Počítá s tím, že by se ve dvou týdnech od představení ministerských kandidátů nejprve setkal s jednotlivými politiky a teprve poté přešel k otázce jmenování Babiše premiérem. Prezident poté „očekává, že předseda hnutí ANO veřejně vyjasní způsob řešení svého střetu zájmů, ze kterého bude zřetelné, že povede k zákonnému vyřešení tohoto problému. Pak je prezident připraven do jednoho týdne jmenovat Andreje Babiše předsedou vlády.