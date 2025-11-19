Polský ministr Sikorski po sabotáži na železnici: „Naše reakce nebude jen diplomatická“. Ze sabotáže jsou podezřelí dva příslušníci ruských tajných služeb
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. V projevu před poslanci Sejmu, dolní komoře parlamentu, se přitom podle médií zmínil o ruské vojenské rozvědce GRU. Na tiskové konferenci pak oznámil uzavření posledního ruského konzulátu v zemi, který je v Gdaňsku; zároveň ale upozornil, že nejde o úplnou odpověď na ruské počínání. Rusko vyjádřilo politování nad počínáním Varšavy a přislíbilo, že na uzavření konzulátu odpoví obdobně.
Ze sabotáže na polské železnici jsou podezřelé dvě osoby s ukrajinským občanstvím působící v ruských službách, prohlásil v úterý polský premiér Donald Tusk. Podezřelí podle něj hned po sabotáži odcestovali z Polska.
„Cizí (zpravodajské) služby v posledních dnech podnikly akce, které mohly způsobit železniční neštěstí a smrt mnoha lidí. Cizí stát vyslal dobře vycvičené diverzanty. Jen zázrakem nedosáhli svého cíle. Ruská (vojenská rozvědka) GRU si na špinavou práci najímá vykonavatele pod falešnou vlajkou. Tentokrát se nejednalo jen o sabotáž jako dříve, ale o akt státního terorismu, protože jasným záměrem bylo způsobit oběti na životech," prohlásil Sikorski podle webu deníku Rzeczspospolita. „Naše reakce nebude jen diplomatická, o čemž budeme informovat v příštích dnech," řekl.
Ministr na tiskové konferenci upozornil, že Rusko opakovaně varoval, že pokud nepřestane s nepřátelskými činy proti Polsku, bude následovat další omezení ruské diplomatické a konzulární přítomnosti v zemi. Rusko ovšem nejenže nepřestalo se sabotážemi v Polsku, ale naopak tyto útoky eskaluje. „V souvislosti s tím - ale to nebude naše úplná odpověď - jsem přijal rozhodnutí odvolat souhlas s působením posledního ruského konzulátu, konzulátu v Gdaňsku," řekl podle polské tiskové agentury PAP.
Sikorski nicméně prohlásil, že se Polsko nechystá přerušit diplomatické vztahy s Ruskem, podobně jako tak neučinily ani jiné země, které se staly terčem sabotáží; mimo jiné zmínil Česko. O věci hodlá ještě dnes večer hovořit s generálním tajemníkem NATO a ve čtvrtek s kolegy v Evropské unii. čtk, ft