Seznam.cz podal na Babiše žalobu kvůli pomluvám
Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila ČTK mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Podle Seznamu Babiš opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň ve výši zhruba 900 milionů korun a krátí tak daně. Zároveň také premiér opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní. Vyjádření Babiše ČTK zjišťuje.
"Pana Babiše jsme na konci roku vyzvali, aby svých útoků zanechal. To se bohužel nestalo, a proto žádáme o nápravu nestranný soud. Požadujeme smazání lživých příspěvků na jeho sociálních sítích, uložení zákazu dalšího šíření těchto nepravd a omluvu," uvedla Kapuciánová.
čtk, tb