Ropa kvůli válce v Íránu dál prudce zdražuje. Hormuzský průliv je prakticky uzavřený
Ceny ropy se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Severomořská ropa Brent si krátce po 09:00 SEČ připisovala více než čtyři procenta a pohybovala se v blízkosti 81 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst zhruba o 3,7 procenta a nacházela se nedaleko 74 dolarů za barel.
Společnost Bernstein v pondělí zvýšila odhad ceny ropy Brent na letošní rok z 65 dolarů na 80 dolarů za barel. Předpověděla, že v případě vleklého konfliktu by cena Brentu mohla vystoupit na 120 až 150 dolarů za barel. V pondělí se cena Brentu v jednu chvíli vyšplhala až na 82,37 dolaru za barel, nejvýše od loňského ledna.
Írán od soboty čelí útokům Spojených států a Izraele. Vysoce postavený činitel íránských revolučních gard v pondělí večer uvedl, že Teherán uzavřel Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM později tuto informaci podle televize Fox News popřelo. Tankery a další lodě se nicméně Hormuzskému průlivu dál vyhýbají, uvedla agentura Reuters.
"Rychlé uklidnění situace není na obzoru, Hormuzský průliv zůstává prakticky uzavřen a Írán dává najevo připravenost útočit na energetickou infrastrukturu v regionu, takže pokračuje tlak na růst cen ropy," uvedl analytik Tony Sycamore ze společnosti IG. "Ačkoliv panují obavy ohledně ropy přepravované přes Hormuzský průliv, větším rizikem pro trh by byly útoky Íránu na další energetickou infrastrukturu v regionu," domnívají se analytici banky ING.
čtk, tb