Írán ostřeloval americkou základnu v Bahrajnu, Izrael pak Teherán a Bejrút
Izraelská armáda dnes oznámila, že v ranních hodinách začala novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Informovala o tom agentura Reuters. Izraelské letectvo v příspěvku na síti X uvedlo, že "letectvo nyní zahájilo vlnu rozsáhlých úderů proti íránskému teroristickému režimu a teroristické organizaci Hizballáh". Izrael naopak čelil dalšímu íránskému raketovému útoku.
Válka dnes vstoupila do čtvrtého dne a v Tel Avivu se ozývaly exploze, když obrana sestřelovala íránské rakety, napsala agentura Reuters. V Teheránu zněly výbuchy celou noc i v ranních hodinách, uvedla agentura AP. Izrael podle informací agentur zaútočil na komplex v íránské metropoli, v němž sídlí íránská státní televize IRIB.
Regionální velitelství americké armády CENTCOM na svém účtu na X oznámilo, že americké síly od sobotního zahájení útoků na Írán zničily velitelská a řídící zařízení Islámské revoluční gardy, íránské protivzdušné obranné kapacity, odpalovací rampy raket a dronů a vojenská letiště. "Budeme dál podnikat rozhodné kroky proti bezprostředním hrozbám," uvedlo dnes velitelství v příspěvku na X.
Íránská tisková agentura ISNA dnes informovala, že při americko-izraelských útocích bylo zabito pět členů íránských revolučních gard. Podrobnosti zatím nejsou k dispozici.
Americký prezident Donald Trump původně předpovídal, že válka potrvá čtyři nebo pět týdnů, ale později se snažil ospravedlnit rozsáhlou válku proti Íránu s otevřeným koncem, poznamenala agentura Reuters.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl myšlenku, že by konflikt mohl trvat roky, jako předchozí války v této oblasti. "Řekl jsem, že to může být rychlé a rozhodující. Může to nějakou dobu trvat, ale nebudou to roky. Nebude to nekonečná válka," řekl Netanjahu v pondělí v pořadu Hannity na Fox News.
čtk, tb