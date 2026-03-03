Přechody v Gaze budou opět otevřené pro dopravu pomoci. Izrael je zavřel po útocích na Írán
Hraniční přechody do Pásma Gazy sloužící k dopravě humanitární pomoci budou znovu otevřeny, napsala agentura Reuters s odvoláním na Světový potravinový program (WFP). Izraelské úřady uzavření přechodů oznámily v sobotu v souvislosti se začátkem izraelsko-amerických úderů na Írán.
"Přechody budou otevřeny a pro nás to přichází v pravý čas, musíme zajistit přísun pomoci, jak nejrychleji to bude možné," uvedl dnes regionální ředitel WFP Samer Abdel Jaber. Přes přechod Kerem Šalom by podle něj měla pomoc začít proudit dnes nebo ve středu.
Úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti (COGAT) již předtím sdělil, že Kerem Šalom bude otevřen dnes a že obnovení přepravy pomoci bude postupné.
Přes přechody do Pásma Gazy proudí humanitární pomoc, zároveň se přes ně přepravují pacienti, kteří musejí být evakuováni kvůli zdravotnímu stavu, připomněla agentura Reuters.
Přestože v Pásmu Gazy vstoupilo loni 10. října v platnost příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, humanitární situace tam zůstává nadále špatná. Přísun humanitární pomoci i komerčního zboží, který je pod kontrolou Izraele, je stále omezený a nedostatečný.
čtk, tb