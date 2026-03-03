Dál zdražuje přeprava zkapalněného plynu přes Atlantik, pro Evropu důležité suroviny
Cena za přepravu nákladu zkapalněného zemního plynu (LNG) na tankeru přes Atlantský oceán se kvůli dopadům války na Blízkém východě zvýšila na 161.750 dolarů (3,4 milionu Kč) za den. To je nejvýše od listopadu 2023 a rekord pro tuto část roku. S odkazem na data analytické společnosti Spark Commodities to dnes uvedla agentura Reuters. Před měsícem se tato sazba pohybovala kolem 9800 USD (205.000 Kč) za den.
Sazba se týká i pronájmu tankerů, které přepravují LNG ze Spojených států do Evropy. Proti pondělí se zvýšila o 100.250 USD, tedy o 163 procent.
Z celkového objemu LNG, který nakupuje Evropská unie, připadá zdaleka nejvíce na plyn z USA, ukazují data unijních institucí. Kvůli válce na Blízkém východě musel v pondělí přerušit vývoz LNG Katar, odkud pochází téměř 20 procent celosvětových dodávek této suroviny a odkud LNG nakupuje také Evropská unie. Nejvíce plynu Evropská unie odebírá z Norska.
V minulosti EU značné objemy odebírala z Ruska, kvůli jeho invazi na Ukrajinu z února 2022 ale unie ruské energetické suroviny začala odmítat, aby Moskvě ztížila financování válečného tažení. Evropský parlament v polovině loňského prosince schválil zákaz dovozu ruského plynu do EU nejpozději do podzimu 2027.
Spojené státy minulý týden v sobotu společně s Izraelem zaútočily na Írán, zejména kvůli jeho jadernému programu a neochotě o něm jednat. Americký prezident Donald Trump už předtím opakovaně varoval, že Írán nesmí získat jadernou zbraň.
Výpadek v zásobování zkapalněným zemním plynem z Kataru od začátku týdne výrazně ovlivňuje ceny plynu pro evropský trh. Dnes po poledni cena komodity s dodáním v dubnu vykazovala ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku nárůst o více než 28 procent nad 57 eur (1390 Kč) za megawatthodinu (MWh). Krátce předtím se dostala nad 65 eur/MWh a od pátku minulého týdne se zhruba zdvojnásobila.
čtk, tb