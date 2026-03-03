Sněmovna dnes může jednat i v noci, probírat se mají mimo jiné i reaptriační lety
Sněmovna bude moci dnes jednat v případě potřeby i v noci. O prodloužení jednacího dne rozhodla hned v úvodu nynější schůze na návrh koalice ANO, SPD a Motoristů. Opozice návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé, který tentokrát nezdůvodnila, v hlasování nepodpořila. Opět se ale očekává série opozičních požadavků na změny navrhovaného programu schůze, které zahájil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Hřib požadoval, aby se Sněmovna zabývala postupem vlády při organizování repatriačních letů z Blízkého východu. Předseda Pirátů vinil kabinet z chaosu i kvůli komunikaci, kritizoval například přetížení krizových linek.
Izrael a Spojené státy zahájily v regionu údery na Írán, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny na Blízkém východu. V zasažených zemích je v českém cestovatelském systému Drozd zapsaných kolem 6400 lidí.
Vládní tábor chce projednat na schůzi senátní ústavní novelu o pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Na programu jsou i další předlohy v prvním čtení. Patří k nim návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na uzákonění významného Dne české vlajky i novely, které do českého právního řádu začleňují evropské předpisy.
V úvodu schůze vystoupil před poslanci poprvé v nynějším volebním období prezident Petr Pavel. Hlava státu mimo jiné vyzvala zákonodárce k tomu, aby nevzdávali snahy o hledání shody a pokusili se alespoň o základní jednotu mezi vládou a opozicí v bezpečnosti, vzdělávání, kvalitě zdravotní péče, energetické bezpečnosti nebo v možnostech inovací.
čtk, tb