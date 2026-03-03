Po íránském útoku na Kypr EU neaktivuje společnou obranu - zatím
V rámci Evropské unie zatím neproběhla žádná konkrétní diskuse o možné aktivaci článku o vzájemné obranné pomoci, uvedla dnes mluvčí Evropské komise. Reagovala tak na dotazy týkající se dronového útoku na britskou leteckou základnu na Kypru. Článek 42 Smlouvy o EU říká, že v případě napadení členského státu Evropské unie mohou dotyčné zemi poskytnout pomoc ostatní členské státy.
Řecko a Francie již oznámily, že posílají na Kypr lodě, stíhačky i systémy protiraketové obrany. "Zdá se být zcela jasné, že cílem nebyla Kyperská republika," uvedla mluvčí EK Paula Pinhová. Drony mířily na základnu britského letectva Akrotiri na Kypru.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hovořila nedlouho po útoku s kyperským prezidentem Nikosem Christodulidisem a uvedla, že EU stojí po boku svých členských států tváří v tvář jakékoli hrozbě.
Vzájemná obranná pomoc EU je zakotvena v článku 42 Smlouvy o Evropské unii. Ten mimo jiné stanoví, že pokud se členský stát stane cílem ozbrojeného napadení, ostatní členské státy mu poskytnou pomoc a podporu všemi prostředky, které mají k dispozici.
Francie oznámila, že plánuje na Kypr vyslat protidronové a protiraketové systémy a rovněž dvě fregaty. Podle kyperské tiskové agentury CNA o tom francouzský prezident Emmanuel Macron dnes ráno informoval svůj kyperský protějšek.
čtk, tb