Macron a Merz: Musíme se zbavit technologické závislosti na Číně a USA
Evropa se musí zbavit závislosti na Spojených státech a Číně a dosáhnout digitální suverenity. V projevu na Summitu evropské digitální suverenity v Berlíně to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že Evropa nechce být jen klientem velkých korporací z USA a Číny, ale chce v digitální oblasti přinášet vlastní řešení.
„Tektonické změny, které v současné době pozorujeme ve světě, v politických a ekonomických centrech moci, vyžadují rychlou akci v digitální sféře," uvedl Merz. V digitální oblasti se podle něj bude rozhodovat o budoucnosti světa. V současnosti v něm o prvenství soupeří USA a Čína. „Evropa jim tuto oblast nesmí přenechat," zdůraznil kancléř. Zároveň se Evropa podle Merze nechce uzavírat před světem a stavět „virtuální zdi".
Podle Macrona nechce být Evropa jen zákazníkem USA a Číny, a musí proto spolupracovat a přinášet vlastní digitální řešení. Francouzský prezident řekl, že v prvních letech vsadila Evropa v oblasti digitalizace na regulaci, to se ale podle něj musí změnit. „Musíme inovovat dříve, než začneme regulovat," zdůraznil.
Podle Merze i Macrona je digitální suverenita důležitá i pro bezpečnost, mimo jiné pro obranu před kybernetickými útoky, i pro zachování svobody a demokracie v Evropě. Oba se shodli také na tom, že Evropa musí zjednodušit byrokratické postupy. „V určitém smyslu někdy uvalujeme cla sami na sebe," řekl Macron. "Nadměrná regulace si vybírá svou daň," dodal. Za prioritu francouzsko-německých snah označil francouzský prezident vytvoření „jednotného digitálního trhu". Merz i Macron zdůraznili, že v digitální oblasti se Evropa nehodlá uchylovat k protekcionismu, musí ale dávat přednost evropským podnikům, protože stejně to činí i USA a Čína.
Německo-francouzského summitu evropské digitální suverenity v Berlíně se dnes zúčastnily stovky politiků, podnikatelů, ekonomů či odborníků z oblasti IT. Řečníci zdůrazňovali potřebu posílení evropské nezávislosti v digitálních technologiích. Také německý ministr pro digitalizaci Karsten Wildberger, který summit zorganizoval, zdůraznil, že Evropa se musí dostat z pozice diváka a zapojit se do digitalizace, které dominují USA a Čína. Wildberger zároveň zdůraznil, že usilovat o evropskou digitální suverenitu neznamená zavírat dveře před spoluprací s ostatními zeměmi. čtk, ft