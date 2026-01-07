Klub Motoristů vyjádřil podporu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta
Poslanecký klub Motoristů vyjádřil na středečním večerním jednání jednomyslnou podporu svému poslanci Filipu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta Petra Pavla k plnění jeho ústavních povinností. Novinářům to po jednání řekl předseda klubu Boris Šťastný. Reagoval tak na to, že Pavel odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí.
Turek zůstává jediným nominantem Motoristů na ministra. Klub se podle Šťastného shodl na dalších krocích, o nichž nejprve informuje koaliční partnery ANO a SPD na pondělním jednání koaliční rady. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý prezidentovi po dohodě s Motoristy přinesl nominaci Turka na člena vlády, přesvědčoval ho o tom, že by měl dostat šanci. Pavlova pozice se nicméně nezměnila, Babišovi zašle i písemnou odpověď.
"Poslanecký klub Motoristů rovněž ocenil dosavadní loajální přístup předsedy vlády Andreje Babiše, který považujeme za potvrzení stability vládní koalice," řekl Šťastný. Po jednání, které trvalo necelé dvě hodiny, novinářům přečetl prohlášení bez možnosti dotazů.
Hrad v prosinci po schůzce Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Z vyjádření dále vyplývalo, že pokud by tak premiér přesto učinil, prezident by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.
Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, který dočasně vede ministerstvo životního prostředí, dnes vyloučil, že by strana opustila vládu kvůli tomu, že Pavel odmítá jmenovat Turka. Kompetenční žalobu proti prezidentovi nadále Macinka vylučuje. Podle něj po ní Pavel touží proto, aby mu Ústavní soud přidal nějaké pravomoci.
"Pokud by to mělo být tak, že pan prezident tímto svým krokem hodlá rozbít koalici tak, aby Motoristé odešli a byli nahrazeni některou z jemu ideově bližších stran, tak to se tedy hluboce mýlí," řekl dnes jednáním klubu novinářům Macinka.