USA se v Atlantiku zmocnily tankeru, který přes dva týdny pronásledovaly
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly, oznámilo Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Rusko předtím podle amerických médií vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker plující nyní pod ruskou vlajkou, dříve známý jako Bella 1, doprovodily.
EUCOM zadržení plavidla zdůvodnil porušením amerických sankcí. Operaci podnikly složky ministerstva vnitřní bezpečnosti s podporou americké armády. Americká pobřežní stráž, která plavidlo pronásledovala přes Atlantský oceán, v době míru spadá pod zmíněné ministerstvo.
Posádka tankeru může čelit stíhání a být převezena do USA, uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt. Rusko od Spojených států požaduje, aby zajistily humánní a důstojné zacházení s ruskými členy posádky tankeru Marinera, respektovaly jejich práva a nebránily jejich rychlému návratu do vlasti. "Plavidlo bylo zajištěno na základě soudního příkazu… což znamená, že posádka nyní podléhá trestnímu stíhání za jakékoli příslušné porušení federálního práva, a v případě potřeby bude za tímto účelem převezena do Spojených států," uvedla Leavitt.
Za 24 hodin před nynější americkou operací bylo nad plavidlem zaznamenáno několik průzkumných letů, napsal deník The Guardian. Podle listu se jednalo o letouny z amerických základen na Islandu a průzkumných letounů britského letectva, které dokáží odhalit přítomnost ponorek. Americká pobřežní stráž se plavidlo pokusila neúspěšně zadržet už 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Loď, která do Venezuely mířila z Íránu, pokusu o zadržení unikla a začala před americkou pobřežní stráží prchat.
Ruská televize RT před potvrzením zadržení tankeru informovala o snaze amerických ozbrojených sil nalodit se na tanker z helikoptéry a zveřejnila fotografii helikoptéry v blízkosti lodi. Zřejmě se jednalo o helikoptéru MH-6 Little Bird, kterou používají speciální americké síly.
V průběhu americké akce se v blízkosti tankeru nacházela ruská vojenská plavidla, včetně ruské ponorky, sdělili američtí činitelé. Není zřejmé, jak blízko se ruská plavidla byla, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo ke střetu mezi americkými a ruskými vojenskými silami. Plavidlo původně označené jako Bella 1 se podle deníku NYT nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři.
Podle BBC byla loď kolem 14:00 SEČ přibližně 200 kilometrů od jižního pobřeží Islandu. Majitelem je podle stanice společnost Louis Marine Shipholding Enterprises se sídlem v Turecku. Administrativa předchozího amerického prezidenta Joea Bidena firmu obvinila z vazeb na íránské revoluční gardy.
Spojené státy se ve středu rovněž zmocnily sankcionovaného tankeru Sophia, který se podílel na nelegální činnosti v Karibském moři. Americká pobřežní stráž plavidlo eskortuje do USA. Americké deníky v souvislostí se situací kolem tankeru Bella 1/Marinera už dříve upozornily, že by teoreticky mohla zkomplikovat jednání mezi USA a Ruskem ohledně potenciální mírové dohody, která by ukončila ruskou agresi proti Ukrajině.
USA před středečním děním zajaly další dva tankery v Karibiku. Jde o plavidla nazvaná Skipper a Centuries a podle stanice CBS News jsou součástí takzvaných stínových flotil, které nelegálně přepravují ropu ze sankcionovaných zemí jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela. čtk