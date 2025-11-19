Polsko nasadí 10.000 vojáků na ochranu kritické infrastruktury, řekl ministr
Polská armáda nasadí 10.000 vojáků, aby pomohli ochránit kritickou infrastrukturu, uvedl dnes místopředseda polské vlády a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Jde o reakci na víkendovou sabotáž na železniční trati, po které jsou mimo jiné přepravovány zbraně pro Ukrajinu, bránící se ruské agresi. Polské úřady dnes zadržely několik lidí podezřelých z napomáhání sabotérům. Polský premiér Donald Tusk oznámil, že se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dohodli na spolupráci zpravodajských služeb i státních drah obou zemí, jejímž cílem je odhalovat podezřelé ze spolupráce s Ruskem a bránit dalším sabotážím.
Ze sabotáže na polské železnici jsou podezřelí dva lidé s ukrajinským občanstvím působící v ruských službách, prohlásil v úterý Tusk. Podezřelí podle něj hned po sabotáži odcestovali z Polska. Polský ministerský předseda dnes uvedl, že požádal ukrajinského prezidenta o všechny dostupné údaje, které by Polsku pomohly rozpoznat hrozby pramenící ze spolupráce některých Ukrajinců s ruskými tajnými službami.
Zelenskyj na síti X po telefonátu s Tuskem napsal, že Ukrajina je připravena s Polskem spolupracovat na různých úrovních a sdílet veškeré informace. "Dohodli jsme se, že zřídíme ukrajinsko-polskou skupinu, která bude v budoucnu pracovat na předcházení podobným situacím z ruské strany," uvedl prezident, který dále napsal, že ukrajinské dráhy Ukrzaliznycja podnikají kroky, aby bránily podvratným akcím. "Všechna fakta naznačují, že za tím vším je ruská stopa. Nikdo jiný, vyjma Rusů, o to nemá zájem," dodal.
Sabotáže v Polsku se odehrály minulý víkend na trati mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska u obce Mika a u města Pulawy. Mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński dnes oznámil zadržení několika osob podezřelých z napomáhání "teroristickému činu". Polské zpravodajské služby jsou na stopě vykonavatelů i objednavatelů, ale více podrobností nelze zatím poskytnout, řekl mluvčí na tiskové konferenci. Dodal, že případu se věnují nejlepší detektivové, nejlepší agenti kontrarozvědky a prokurátoři. Počet zadržených zprvu neupřesnil, později ale listu Gazeta Wyborcza řekl, že jsou čtyři.
Kosiniak-Kamys dnes podle listu Gazeta Wyborcza hovořil o bezpečnostní operaci nazvané Horyzont (Horizont), jejímž cílem bude ochrana kritické infrastruktury a boj proti sabotážím. "Je to jedna z největších operací. Spolu s ministrem (vnitra Marcinem) Kierwińským předkládáme žádost premiérovi a poté bude žádost premiéra předložena prezidentovi," řekl ministr obrany. Do operace bude podle něj nasazeno až 10.000 vojáků.
Náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula dodal, že operace má být spuštěna 21. listopadu a na přelomu listopadu a prosince se plánuje také spuštění testovací verze aplikace pro hlášení incidentů. Podle agentury Reuters také varoval, že nadcházející vánoční období by mohli nepřátelé země vnímat jako vhodnou dobu pro sabotáže.
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil víkendovou sabotáž za akt státního terorismu a slíbil odpověď, která nebude jen diplomatická. V projevu před polskými poslanci se podle médií zmínil o ruské vojenské rozvědce GRU. Na tiskové konferenci pak oznámil uzavření posledního ruského konzulátu v zemi, který je v Gdaňsku; zároveň ale upozornil, že nejde o úplnou odpověď na ruské počínání.
"Cizí (zpravodajské) služby v posledních dnech podnikly akce, které mohly způsobit železniční neštěstí a smrt mnoha lidí. Cizí stát vyslal dobře vycvičené diverzanty. Jen zázrakem nedosáhli svého cíle. Ruská (vojenská rozvědka) GRU si na špinavou práci najímá vykonavatele pod falešnou vlajkou. Tentokrát se nejednalo jen o sabotáž jako dříve, ale o akt státního terorismu, protože jasným záměrem bylo způsobit oběti na životech," prohlásil Sikorski.
"Vrbětice 2014. Życzyna 2025. Co bude příště? Rusko páchá teroristické útoky v Evropě a my musíme držet při sobě. Základním krokem je přiznat si, jak velkou hrozbu pro nás Rusko představuje a přizpůsobit tomu bezpečnostní politiku," uvedl dnes na síti X český ministr zahraničí Jan Lipavský, který Polsku vyjádřil podporu.
Experti se shodují, že se Polsko stalo terčem hybridní války, která trvá již několik let a jejíž stopy vedou do Ruska, napsal list Rzeczpospolita. Deník sabotážní akce, žhářské a kybernetické útoky spojil s polskou podporou Ukrajiny po ruské invazi z 24. února 2022. ok