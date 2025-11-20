0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 11:04
EU

Šéfka unijní diplomacie Kallas k mírovému návrhu Trumpa: „Aby jakýkoliv plán fungoval, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropy.“

Aby mírový plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa, řekla dnes ráno v Bruselu před jednáním ministrů zahraničí zemí EU šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas. Americká i světová média v minulých dnech zmiňovala detaily nového plánu na zastavení války na Ukrajině, o kterém USA jednají s Ruskem, napadená země se na jeho vzniku nepodílela a z dostupných informací vyplývají především ústupky na její straně. Podle amerických médií schválil plán prezident Donald Trump. Snahy o dosažení míru dnes v Bruselu při příchodu na jednání ocenil také šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski nebo německý ministr zahraničí Johann Wadephul.

„Co jsme jako Evropané vždy podporovali, je dlouhodobý a spravedlivý mír a vítáme jakékoli snahy toho dosáhnout. Samozřejmě pro to, aby jakýkoliv plán fungoval, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropy," uvedla šéfka evropské diplomacie před jednáním unijních ministrů zahraničí. Doplnila ovšem také, že zatím neslyšela o žádných ústupcích ze strany Ruska, které označila za jasného agresora.

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.

Podle médií ale nový plán, který Kyjev již obdržel, navrhuje uznání anexe Krymu, přenechání dalších okupovaných území Rusku, snížení stavu ukrajinské armády o více než polovinu a například také omezení možnosti využívat některé zbraňové systémy.

Německý ministr Wadephul stejně jako Kallas uvedl, že jednání o příměří i jakémkoli dalším mírovém vývoji na Ukrajině se musí účastnit Kyjev. Zapojit se podle má i Evropa. Rusko ale musí nejprve ukončit svou agresi na Ukrajině, uvedl pře jednáním unijních ministrů zahraničí.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot před schůzkou uvedl, že chce na Ukrajině vidět spravedlivý mír s udržitelnými bezpečnostními zárukami. „Je to Rusko (prezidenta Vladimira) Putina, které tomu stojí v cestě," doplnil Barrot, podle kterého mírová dohoda nemůže být pouze formou ukrajinské kapitulace.

„Doufám, že plán neomezí možnosti obrany pro oběť, ale pro agresora," řekl novinářům polský ministr Sikorski. V sázce je podle něj bezpečnost Evropy, a proto očekává, že budou zúčastněné strany mírový plán s jejími zástupci konzultovat.

Podle španělského ministra zahraničí Josého Manuela Albarese musí mírový plán pro řešení konfliktu na Ukrajině obsahovat také záruky existence suverénní a demokratické Ukrajiny. Shoduje se s Kallasovou na tom, že mírový plán nemůže vzniknout bez účasti samotné Ukrajiny i EU.

Ministři zahraničí EU mají dnes jednat také o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračovat budou rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku. Vedle situace na Ukrajině se budou zabývat situací na Blízkém východě a v Súdánu. čtk, ft

↓ INZERCE