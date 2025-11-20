Šéfka unijní diplomacie Kallas k mírovému návrhu Trumpa: „Aby jakýkoliv plán fungoval, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropy.“
Aby mírový plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa, řekla dnes ráno v Bruselu před jednáním ministrů zahraničí zemí EU šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas. Americká i světová média v minulých dnech zmiňovala detaily nového plánu na zastavení války na Ukrajině, o kterém USA jednají s Ruskem, napadená země se na jeho vzniku nepodílela a z dostupných informací vyplývají především ústupky na její straně. Podle amerických médií schválil plán prezident Donald Trump. Snahy o dosažení míru dnes v Bruselu při příchodu na jednání ocenil také šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski nebo německý ministr zahraničí Johann Wadephul.
„Co jsme jako Evropané vždy podporovali, je dlouhodobý a spravedlivý mír a vítáme jakékoli snahy toho dosáhnout. Samozřejmě pro to, aby jakýkoliv plán fungoval, potřebuje podporu Ukrajinců a Evropy," uvedla šéfka evropské diplomacie před jednáním unijních ministrů zahraničí. Doplnila ovšem také, že zatím neslyšela o žádných ústupcích ze strany Ruska, které označila za jasného agresora.
Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.
Podle médií ale nový plán, který Kyjev již obdržel, navrhuje uznání anexe Krymu, přenechání dalších okupovaných území Rusku, snížení stavu ukrajinské armády o více než polovinu a například také omezení možnosti využívat některé zbraňové systémy.
Německý ministr Wadephul stejně jako Kallas uvedl, že jednání o příměří i jakémkoli dalším mírovém vývoji na Ukrajině se musí účastnit Kyjev. Zapojit se podle má i Evropa. Rusko ale musí nejprve ukončit svou agresi na Ukrajině, uvedl pře jednáním unijních ministrů zahraničí.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot před schůzkou uvedl, že chce na Ukrajině vidět spravedlivý mír s udržitelnými bezpečnostními zárukami. „Je to Rusko (prezidenta Vladimira) Putina, které tomu stojí v cestě," doplnil Barrot, podle kterého mírová dohoda nemůže být pouze formou ukrajinské kapitulace.
„Doufám, že plán neomezí možnosti obrany pro oběť, ale pro agresora," řekl novinářům polský ministr Sikorski. V sázce je podle něj bezpečnost Evropy, a proto očekává, že budou zúčastněné strany mírový plán s jejími zástupci konzultovat.
Podle španělského ministra zahraničí Josého Manuela Albarese musí mírový plán pro řešení konfliktu na Ukrajině obsahovat také záruky existence suverénní a demokratické Ukrajiny. Shoduje se s Kallasovou na tom, že mírový plán nemůže vzniknout bez účasti samotné Ukrajiny i EU.
Ministři zahraničí EU mají dnes jednat také o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračovat budou rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku. Vedle situace na Ukrajině se budou zabývat situací na Blízkém východě a v Súdánu. čtk, ft