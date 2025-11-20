0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 12:03

Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze železniční sabotáže. Hrozí jim doživotí

Polské ministerstvo zahraničí předalo běloruským diplomatům nótu požadující vydání dvou podezřelých z víkendové sabotáže na polské železnici sloužící mimo jiné k přepravě zbraní na Ukrajinu. Uvedla to dnes agentura PAP s odvoláním na mluvčího polské diplomacie. Běloruský chargé d´affaires podle mluvčího nótu převzal ve středu.

Z víkendové sabotáže na železniční trati mezi Varšavou a Lublinem jsou podezřelí Jevhenij Ivanov a Oleksandr Kononov, napsal dnes polský server Onet. Oba podezřelé, kteří jsou ukrajinské národnosti, označil za teroristy v ruských službách.

Polská prokuratura o den dříve oba muže obvinila z diverze teroristické povahy na pokyn ruských zpravodajských služeb, ale identifikovala je pouze jako Okeksandra K. a Jevhenije I. Ani jednoho polské úřady nezadržely, protože uprchli do Běloruska, odkud předtím do Polska také přicestovali. V případě dopadení a odsouzení jim v Polsku hrozí doživotí. čtk, ft

↓ INZERCE