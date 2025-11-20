Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze železniční sabotáže. Hrozí jim doživotí
Polské ministerstvo zahraničí předalo běloruským diplomatům nótu požadující vydání dvou podezřelých z víkendové sabotáže na polské železnici sloužící mimo jiné k přepravě zbraní na Ukrajinu. Uvedla to dnes agentura PAP s odvoláním na mluvčího polské diplomacie. Běloruský chargé d´affaires podle mluvčího nótu převzal ve středu.
Z víkendové sabotáže na železniční trati mezi Varšavou a Lublinem jsou podezřelí Jevhenij Ivanov a Oleksandr Kononov, napsal dnes polský server Onet. Oba podezřelé, kteří jsou ukrajinské národnosti, označil za teroristy v ruských službách.
Polská prokuratura o den dříve oba muže obvinila z diverze teroristické povahy na pokyn ruských zpravodajských služeb, ale identifikovala je pouze jako Okeksandra K. a Jevhenije I. Ani jednoho polské úřady nezadržely, protože uprchli do Běloruska, odkud předtím do Polska také přicestovali. V případě dopadení a odsouzení jim v Polsku hrozí doživotí. čtk, ft