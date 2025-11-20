0:00
včera 12:44

Macinka po jednání s prezidentem: o Filipu Turkovi jsme se bavili. Detaily nejprve sdělím koaličním partnerům

Petr Macinka jednal s Petrem Pavlem na Pražském hradě. O schůzku požádal právě předseda Motoristů, po ní jen sdělil, že s prezidentem řešil harmonogram jmenování vlády nebo programové prohlášení vlády. „Dotkli se“ i jména Filipa Turka, o obsahu schůzky ale mluvil jen obecně. Na otázku, zda platí výrok, že buď bude ve vládě Filip Turek, nebo v ní nebudou Motoristé, Macinka přímo neodpověděl. Odbor komunikace prezidenta pak odpoledne potvrdil, že personální návrhy Motoristů do vznikající koaliční vlády byly hlavním tématem schůzky. Jménu Filipa Turka se ale tisková zpráva nevěnuje. Petr Pavel teď vyčká na seznam kandidátů do vedení resortů od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

