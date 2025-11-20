0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
včera 15:14
EU

EU na návrh ČR schválila sankce proti deseti Rusům. Důvodem je porušování lidských práv.

Unijní ministři zahraničí dnes schválili uvalení sankcí na dalších deset osob v souvislosti s porušováním lidských práv v Rusku. Jedná se mimo jiné o představitele ruského vězeňského systému zodpovědné za systematické mučení a nelidské zacházení s ukrajinskými zajatci, které často skončilo úmrtím zadržovaných jako v případě ukrajinské novinářky Viktorie Roščynové. Zařazení dotyčných na unijní sankční seznam navrhlo Česko. Na síti X o tom informovalo stále zastoupení ČR při EU. čtk, kj

