Není prokázáno, že za útokem ve Vrběticích bylo Rusko, trvá na svém Radim Fiala
Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala trvá na svém vyjádření, že není prokázáno, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 bylo Rusko. Řekl to novinářům před jednání koaliční rady. Odmítl ale říct, kdo za útokem podle něj stál, a odkázal se na to, že nemá dostatek informací. Je na policii, Bezpečnostní informační službě (BIS) či soudech, aby přesvědčily mě i českou veřejnost, jak to bylo, dodal. Stojí i za výroky šéfa SPD a Sněmovny Tomia Okamury z novoročního projevu, kvůli kterým chce opozice vyvolat hlasování o odvolání Okamury z čela komory.
Místopředseda SPD Fiala v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 bylo Rusko. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) uvedla, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.
Fiala řekl, že na věc má svůj názor, o kterém nechce lhát. "Na orgánech činných v trestním řízení, BIS a soudech je, aby přesvědčili mě a českou veřejnost, že to tak je," uvedl. Odmítl, že by téma chtěl vůbec otevírat, to podle něj udělal Moravec. "Mě to nezajímá, je to věc, která tu byla před x lety," uvedl. Nedokáže říct, kdo za útokem stál, protože nemá dost informací.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace. Podle Fialy mohly příslušné orgány věc posunout dál i bez spolupráce Ruska. "Vydat mezinárodní zatykač, řešit to na různých platformách," míní. Nevzbuzuje v něm důvěru, že "se to nechalo být".
Fialovy výroky se staly terčem kritiky opozice podobně jako novoroční projev šéfa SPD Okamury, ve kterém se stavěl proti pomoci Ukrajině a ostře se vyjadřoval o vedení ukrajinského státu či Evropské komise. Okamura ani Fiala neočekávají, že by dnes koalice mohla řešit plán opozice hlasovat o odvolání Okamury z čela Sněmovny.
"Myslím, že ty věci, které zazněly, jsou bohužel pravda. My z toho nehodláme nějak couvat," uvedl Fiala. Hlasování o odvolání označil za něco, co se v příštích čtyřech letech ze strany opozice stane koloritem. "Budou to nejen odvolání, ale i demonstrace a další věci ze strany neziskových organizací, které čtyři roky mlčely," míní. Na sněmovní jednání o odvolání Okamury se těší. čtk