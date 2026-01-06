0:00
6. 1. 2026

Babiš: Muniční iniciativa může pokračovat, když ji budou financovat jiné státy

Peníze ze státního rozpočtu česká vláda na muniční iniciativu pro Ukrajinu dávat nebude, lze v ní ale pokračovat za podmínky, že ji budou financovat jiné státy. Po úterním jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných to českým novinářům v Paříži řekl premiér Andrej Babiš.

O budoucnosti iniciativy bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu. Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu napadenou Ruskem. Babiš před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem loňského roku uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.

"Máme know-how, naše firmy mají know-how. Samozřejmě musí to být transparentně a bez korupce," řekl Babiš. Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů.

Předseda koaliční SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura v pondělí řekl, že stanovisko vlády k muniční iniciativě projedná po Bezpečnostní radě státu i koalice. Vládní strany se podle něj shodují, že Česko ze svého rozpočtu v rámci iniciativy financovat nákupy nebude. Babiš dnes řekl, že s koaličními partnery o věci hovořil i před dnešním jednáním v Paříži. "Myslím, že jsme se na tom domluvili," uvedl.

