Stanjura: Reálný schodek loňského rozpočtu je 250 miliard
Reálný deficit státního rozpočtu za loňský rok je podle bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) 250 miliard korun. Zbývajících 40 miliard korun do schodku 290,7 miliardy korun, který vykázalo ministerstvo financí, jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší tak letošní hospodaření státu, reagoval bývalý ministr. Plánovaný rozpočtový schodek na loňský rok byl 241 miliard korun.
"Skutečný deficit státního rozpočtu po očištění o evropské prostředky činí 249,9 miliardy korun. Evropské peníze jsou průtokovou položkou a jejich započítávání bez kontextu vytváří zkreslený obraz hospodaření státu," uvedl Stanjura v tiskové zprávě.
Upozornil na to, že Česko vyplatilo na projektech financovaných Evropskou unií o 40,8 miliardy korun víc, než inkasovalo z unijních zdrojů. Zároveň zdůraznil, že to neznamená pro zemi ztrátu. "Tyto prostředky Česká republika obdrží v následujících měsících, a právě proto je namístě říci, že budoucí vláda získává faktický 'dárek' ve výši zhruba 41 miliard korun," uvedl.
Dalšími důvody pro zvýšení schodku nad plánovanou hodnotu jsou podle Stanjury vyšší investice a dodatečné obranné výdaje, které zajistily splnění zákonného požadavku ve výši dvou procent hrubého domácího produktu - jak řekl serveru Echo24. "Abychom dosáhli závazku dvou procent HDP, tak jsme museli osm až deset miliard obranných výdajů přidat," uvedl. Dvě procenta HDP na obranné výdaje se podle něj podařilo zajistit i přes silnější než očekávaný ekonomický růst.
Stanjura uvedl, že odchylku devíti miliard od plánovaného schodku považuje za relativně malou. Rozpočet jako celek byl podle něj realistický. Zvýšené investiční výdaje označil za dobrou zprávu, podle něj to přispělo k hospodářskému růstu.
Vyšší investice uvítal i bývalý ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zdůraznil přitom, že investiční aktivitu státu táhly zejména národní zdroje. "Největší posílení šlo do infrastruktury: transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury vzrostly o 35,2 miliardy korun, a to převážně z domácích zdrojů, mimo jiné i kvůli obnově po povodních," napsal Kupka na síti X. "Rozpočet nejsou jen čísla - jsou to investice do budoucnosti a služeb pro občany," dodal.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) při úterním představení výsledků státního rozpočtu řekla, že za nedodržením schváleného salda stojí zejména podhodnocené výdaje na obnovitelné zdroje energie a nadhodnocené příjmy z emisních povolenek. Čerpání peněz z Evropské unie označila za nedostatečné. Stanjura to odmítl, podle něj se podařilo tyto položky kompenzovat lepším výběrem daní.
Její předchůdce to označil za součást marketingové strategie hnutí ANO. "Vláda Petra Fialy předává veřejné finance v lepším stavu, než v jakém je před čtyřmi lety přebírala od vlády Andreje Babiše (ANO) a Aleny Schillerové," uvedl v tiskové zprávě.