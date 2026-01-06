Ministr Macinka brzy navštíví Ukrajinu, uvedl po telefonátu s protějškem Sybihou
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) brzy navštíví Ukrajinu, informoval po telefonátu se svým tamním protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v ČR. Shodli se na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější. V diskusi budou brzy pokračovat při Macinkově návštěvě Kyjeva, dodal český ministr.
Šéfové české a ukrajinské diplomacie spolu hovořili v návaznosti na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v ČR Vasylem Zvaryčem kvůli jeho kritice novoročního projevu šéfa Sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury. Záležitost si vyjasnili a Macinka ji považuje za uzavřenou, uvedl. "Vzájemná komunikace bude dále probíhat formou standardních diplomatických kanálů a v případě potřeby i v osobní rovině," doplnil. čtk