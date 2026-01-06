Macron, Starmer a Zelenskyj podepsali prohlášení o zárukách pro Ukrajinu, Praha by vojáky nevyslala
Lídři Francie, Británie a Ukrajiny podepsali podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na okraj úterního jednání koalice ochotných v Paříži společnou deklaraci o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny multinárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné. Český premiér Andrej Babiš už novinářům v Paříži řekl, že Praha se svými vojáky podílet nebude.
"Tyto bezpečnostní záruky zajistí, že se Ukrajina nebude muset vzdát a že případná mírová dohoda nebude v budoucnu porušena," uvedl Macron po podpisu deklarace s britským premiérem Keirem Starmerem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
"Multinárodní síly na Ukrajině budou složeny z národů koalice ochotných, které se budou chtít účastnit. Budou podporovat obnovu ukrajinské armády a podporovat odstrašování," stojí ve společné deklaraci. Text zmiňuje také podporu ukrajinských ozbrojených sil, účast v Amerikou navrhovaném mechanismu na monitorování příměří či závazky pomoci Ukrajině v případě ruského porušení možného míru.
Český premiér Andrej Babiš po jednání koalice ochotných uvedl, že některé body společné deklarace jsou nepřijatelné a že země například nikdy nepošle vojáky na Ukrajinu, tak jako to nemá v plánu například ani Itálie, Polsko nebo Lotyšsko.