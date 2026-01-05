Francie podpořila svrchovanost Grónska
Francie znovu potvrdila svou podporu suverenitě a územní celistvosti Dánska a Grónska poté, co americký prezident Donald Trump zopakoval, že Spojené státy Grónsko potřebují. "Jsme solidární s Dánskem... Grónsko patří grónskému lidu a dánskému lidu. Je na nich, aby rozhodly, co chtějí udělat. Hranice nelze měnit silou," řekl mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confavreux televizní stanici TF1.
V neděli se k Trumpovu prohlášení vyjádřili také nejvyšší představitelé Dánska a Grónska, kteří amerického prezidenta vyzvali, aby přestal vyhrožovat převzetím Grónska.
Trump v neděli v rozhovoru pro časopis The Atlantic řekl: "Grónsko rozhodně potřebujeme. Potřebujeme ho pro obranu." Vyjádřil se tak den poté, co američtí vojáci unesli z Caracasu do USA venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a americký prezident prohlásil, že Venezuelu bude řídit Washington, "dokud nebude možné vládu bezpečně předat". čtk