Motoristé podle Turka nejsou schopní ustoupit z jeho ministerské nominace
Motoristé podle poslance Filipa Turka nejsou schopní ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí. Nadále přitom vylučují kompetenční žalobu na prezidenta Petra Pavla, který má k možnému jmenování Turka ministrem výhrady a avizoval, že by případnému návrhu nevyhověl. Turek věří, že všichni dodrží zákon, řekl před zasedáním koaliční rady.
Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v České televizi (ČT) řekl, že premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi Turka do čela ministerstva životního prostředí navrhne. "V tuto chvíli to platí," uvedl. O situaci budou pravděpodobně Babiš s Pavlem jednat ve středu 7. ledna, kdy je naplánovaný novoroční oběd prezidenta s premiérem.
Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek dnes uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. "Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo," řekl.
Věc nechtěl šířeji komentovat. "Nechal bych to asi na premiérovi a prezidentovi, ať to proberou spolu. Nevím, jak ten oběd bude probíhat. Věřím, že časem prezident celkově změní svůj názor na mě," řekl. Zdůraznil, že o složení vlády by měl rozhodovat premiér, ne prezident.
"My byli schopní ustoupit z ministerstva zahraničních věcí, to bylo údajně nějaké přání prezidenta. Ale na MŽP dalšího kandidáta nemáme," uvedl s poukazem na to, že původně se mluvilo o tom, že bude kandidátem na ministra zahraničí. Vyloučil přitom kompetenční žalobu. "Věříme, že se budou všichni řídit zákonem," dodal Turek. čtk
Šéf koaliční SPD Tomio Okamura řekl, že vládní strany si vzájemně do ministerských nominací nemluví. "Jako SPD si myslíme, že by vláda měla být jmenována jako celek tak, jak je navržena. Pakliže Motoristé navrhují Filipa Turka, tak je to jejich návrh, který by podle mě měl být respektován. Je to výsledek demokratických voleb," dodal.
Hrad v prosinci po jednání prezidenta Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá.