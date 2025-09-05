Trump prý bude brzy mluvit s Putinem. Ve hře může být i další osobní schůzka
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer oznámil, že bude brzy hovořit s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak v rozhovoru, který dnes zveřejnila ruská média, uvedl, že by se Trump s Putinem mohli v blízké době znovu setkat osobně, a obvinil evropské země z blokování mírového procesu.
„Ano, promluvím s ním," odpověděl americký prezident podle agentury AFP novináři, který se ho na okraj večeře s šéfy největších technologických firem v USA zeptal, zda se brzy setká s vládcem Kremlu. Šéf Bílého domu novinářům podle agentury Reuters také řekl, že už urovnal celou řadu válek, ale rusko-ukrajinský konflikt se zatím ukázal jako nejobtížnější.
čtk, tb