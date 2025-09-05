0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Samy, nebo za ručičku?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12:40

Trump prý bude brzy mluvit s Putinem. Ve hře může být i další osobní schůzka

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer oznámil, že bude brzy hovořit s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak v rozhovoru, který dnes zveřejnila ruská média, uvedl, že by se Trump s Putinem mohli v blízké době znovu setkat osobně, a obvinil evropské země z blokování mírového procesu.

Mohlo by vás zaujmout:

Ano, promluvím s ním," odpověděl americký prezident podle agentury AFP novináři, který se ho na okraj večeře s šéfy největších technologických firem v USA zeptal, zda se brzy setká s vládcem Kremlu. Šéf Bílého domu novinářům podle agentury Reuters také řekl, že už urovnal celou řadu válek, ale rusko-ukrajinský konflikt se zatím ukázal jako nejobtížnější.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy