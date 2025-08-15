Tomáš Jiříkovský, aktér bitocoinové kauzy, byl zadržen a obviněn. Přes střechu se mu utéct nepodařilo
Policie ve čtvrtek večer v Břeclavi zadržela a obvinila dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, který daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Uvedl to Deník N na základě informací exmanželky Jiřikovského. Podle serveru kriminalisté Jiřikovského obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci ve čtvrtek večer informovalo o zásahu policie v bitcoinové kauze. Napsalo také, že zajišťuje osoby a věci. Policie zasahovala v domě v Břeclavi, kde bydlí Jiřikovský. Muž se snažil policistům uniknout přes střechu domu. Kriminalisté ho po zadržení obvinili z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.