Astrounat Brázda
včera 08:50

Tomáš Jiříkovský, aktér bitocoinové kauzy, byl zadržen a obviněn. Přes střechu se mu utéct nepodařilo

Policie ve čtvrtek večer v Břeclavi zadržela a obvinila dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, který daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Uvedl to Deník N na základě informací exmanželky Jiřikovského. Podle serveru kriminalisté Jiřikovského obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci ve čtvrtek večer informovalo o zásahu policie v bitcoinové kauze. Napsalo také, že zajišťuje osoby a věci. Policie zasahovala v domě v Břeclavi, kde bydlí Jiřikovský. Muž se snažil policistům uniknout přes střechu domu. Kriminalisté ho po zadržení obvinili z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

