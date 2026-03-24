Televize a rozhlas by zrušením části poplatků přišly zhruba o třetinu příjmů
Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by zrušením části televizních a rozhlasových poplatků, které plánuje vládní koalice, přišly zhruba o třetinu svých příjmů. V případě ČT by to byly více než dvě miliardy korun, u ČRo až 800 milionů Kč.
Pokud by návrh prošel, ČT i ČRo by přišly o více peněz, než kolik získaly po loňském zvýšení poplatků. Podle ředitele ČT Hynka Chudárka by v takovém případě televizi hrozil kolaps. Ředitel ČRo René Zavoral uvedl, že by šlo o mimořádný zásah do hospodaření rozhlasu.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura v pondělí avizoval předložení poslaneckého návrhu na zrušení poplatků pro seniory nad 75 let, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením. Platit má od poloviny roku. Původně měl být návrh předložen v úterý, ale podle místopředsedy dolní komory Patrika Nachera (ANO) ještě není hotový.
Chudárek uvedl, že pokud by změny prošly, vrátila by se ČT výší příjmů nikoli do roku 2024, ale do roku 2008. "Tehdy ale koruna měla vzhledem k inflaci jinou hodnotu, ČT měla reklamu a byly celkově mnohem nižší provozní náklady. Pokud má tato změna platit již od 1.7.2026, Česká televize nezvládne restrukturalizovat svůj provoz, plnit smluvní závazky a hrozí jí reálně bankrot," sdělil Chudárek.
Zavoral by přijetí návrhu považoval za zásadní zásah do stabilního financování média veřejné služby. "Třetinový výpadek příjmů se nevyhnutelně projeví v omezení výroby původního obsahu, zpravodajství, regionálního vysílání, podpory kulturních projektů i schopnosti reagovat na mimořádné situace," uvedl. Návrh považuje za nekoncepční, mění podle něj financování veřejnoprávních médií bez racionálního důvodu, jasného veřejného cíle a bez řešení dopadu výpadku příjmů.
"Ve svém důsledku jde o krok, který má za cíl ekonomicky oslabit média veřejné služby a vytvořit tlak na podlomení jejich role a významu ve společnosti," uvedl Zavoral. Domnívá se, že návrh je v rozporu s nařízením EU o předvídatelnosti a udržitelnosti financování médií veřejné služby. "Český rozhlas je připraven vést věcnou debatu o svém financování, ta ale musí být vedena transparentně, předvídatelně a s plným vědomím konkrétních dopadů na službu veřejnosti," dodal Zavoral.
Nacher řekl, že nejde o útok na veřejnoprávní média. "Pracujeme na různých variantách tak, aby výpadek nebyl vyšší, než o kolik ČT a ČRo dostaly více peněz tou poslední novelou z dílny bývalé koalice," uvedl k chystané poslanecké novele.
Podle rozpočtu schváleného pro letošní rok má ČT hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 8,5 miliardy korun, televizní poplatky jí mají vynést 6,73 miliardy Kč. U ČRo v letošním rozpočtu s příjmy a výdaji 2,736 miliardy korun mají poplatky tvořit 90 procent. Před loňskou novelou získala média z poplatků zhruba o miliardu korun méně. Výpadek po zamýšleném zrušení části poplatků by tak byl vyšší.
Minulá vládní koalice prosadila v první polovině loňského roku zvýšení poplatků a rozšíření okruhu poplatníků. Televizní poplatek vzrostl o 15 korun na 150 Kč a rozhlasový o desetikorunu na 55 Kč měsíčně. Vedle toho nově platí poplatek domácnosti s internetovým připojením, naopak jej neplatí malé firmy do 24 zaměstnanců. Televize se zvýšení poplatku dočkala po 17 letech a Český rozhlas po 20 letech. Od příštího roku má koalice v úmyslu systém financování ČT a ČRo změnit úplně a poplatky zrušit.