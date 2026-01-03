Václav Moravec: Z televize se stává samoobsluha politiků
Svou nedělní politickou talkshow moderuje už jednadvacet let, a ještě nikdy nečelil většímu tlaku. Vláda Andreje Babiše plánuje změnu financování, která může ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií. A vedení České televize nedávno odvolalo jeho stálou dramaturgyni kvůli neochotě pozvat do pořadu Otázky předsedu SPD Tomia Okamuru. Její nástupkyně pak pozvání Okamury nařídila. Václav Moravec tak bude v neděli 8. března moderovat debatu, kterou předem označuje za nejzajímavější ve své kariéře.
Chystá se podle vás vláda Andreje Babiše ovládnout Českou televizi?
Myslím, že nejen vláda. Místo slova ovládnutí bych ale spíše použil oslabení.
Jak to myslíte?
Vláda si do programového prohlášení dala, že chce změnit financování veřejnoprávních médií, což může být efektivní nástroj k jejich dalšímu oslabení. Snaha televizi oslabit není nová, existuje minimálně od roku 2020, kdy si politici prosadili do Rady České televize své lidi, přes něž na televizi tlačí, aby k nim byla povolnější. Postupují chytře, způsobem vaření žáby. Vymění přes Radu ČT nepohodlného generálního ředitele, naléhají na odstranění kritických novinářů, přidají požadavek, že musí být ve vysílání více zastoupení, následně vás zavalí stížnostmi, na něž musíte donekonečna odpovídat, aby vás umořili.
Přeje si oslabení televize přímo premiér Babiš?
Domnívám se, že jemu jsou média veřejné služby ukradená, protože komunikuje hlavně skrze sociální sítě. Ví, že to média obratem amplifikují. Vlastně televizi moc nepotřebuje. Premiér se ale pohybuje v nějaké politické realitě, jeho vláda se opírá o strany, které chtějí televizi dobýt a jsou ve svém přístupu brutální. Mluvím hlavně o SPD, jejíž politici nejvíc prosazují změnu financování médií veřejné služby a zrušení poplatků. To by jim poskytlo další možnost ovlivňovat kritičnost a podobu televize skrze rozpočet.
Chce SPD dostat televizi pod svou kontrolu podobně bleskově, jako k tomu došlo na Slovensku, kde vláda Roberta Fica nechala v krátkém sledu vyhodit jejího ředitele, změnila název, strukturu a obsah vysílání?
Andrej Babiš nemůže brát ohledy jen na zájmy svých koaličních partnerů, ale i na reakci veřejnosti. Proto jsem říkal, že vládě nejde o ovládnutí, nýbrž o postupné oslabování televize. Kdyby ji spoutali ze dne na den jako na Slovensku, mohla by část veřejnosti reagovat podrážděně. Babiš ví, že k podobnému výsledku může dojít pomaleji a menšími kroky, v jejichž důsledku televize časem stejně nakonec imploduje.
