SZIF je připravený pozastavit dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je připravený pozastavit vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, pokud se vlastník holdingu předseda hnutí ANO Andrej Babiš stane premiérem a nadále bude ve střetu zájmů. ČTK to dnes řekl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý. Případné pozastavení by podle něj trvalo do doby, než by si byl SZIF jistý, že poskytnutí dotací není v rozporu se zákonem.
Prezident Petr Pavel avizoval, že jestli Babiš veřejně nevysvětlí, jak svůj střet zájmů vyřeší, premiérem ho nejmenuje. Podle Babiše jde o citlivou záležitost, vysvětlení slíbil už dřív těsně před svým jmenováním. Na dotazy poslanců, jak bude při řešení střetu zájmů postupovat, Babiš odmítl na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny odpovídat.
"Z preventivních důvodů tu administraci u případně dotčených žádostí bychom pozastavili až do doby, kdy bychom měli nějaké větší ujištění, že bychom neposkytovali dotace někomu, kdo by mohl být teoreticky ve střetu zájmů," uvedl Dlouhý. "Ale v tuto chvíli nic nepozastavujeme, tu situaci samozřejmě monitorujeme a chceme jenom preventivně postupovat tak, aby žádná ze stran s tím do budoucna neměla žádné problémy," doplnil. čtk, ft