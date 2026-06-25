Starostové chtějí odvolat Macinku za slova o puči, TOP 09 podává trestní oznámení
Opoziční hnutí STAN vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby za slova o puči odvolal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Podle hnutí znevážil rozhodnutí Ústavního soudu k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan todnes napsal na síti X. Kvůli stejnému výroku podá na Macinku trestní oznámení kandidát TOP 09 Zdeněk Šarapatka do Senátu. Strana to oznámila na síti X.
Šéf Motoristů ve středu označil za pokus o ústavní puč podání kompetenční žaloby i předběžné rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu Pavla s vládou. Podle STAN nelze takové chování tolerovat.
"Ministr vlády nesmí znevažovat rozhodnutí vrcholného orgánu justice. Vyzýváme proto Andreje Babiše, aby za slova o puči okamžitě odvolal ministra Macinku. Silný a odpovědný premiér nemůže takové chování člena vlády tolerovat a přispívat tak k erozi důvěry v klíčové instituce demokracie a právního státu," uvedl Rakušan.
Na tiskové konferenci hnutí pak jeho předseda dodal, že Macinkovo chování se Starostové pokusí zařadit i na jednání Sněmovny jako samostatný bod. Ani předseda klubu TOP 09 Jan Jakob ale neprosadil debatu o respektu vlády k rozhodnutím Ústavního soudu a ochraně ústavního pořádku. Téma ale má být předmětem odpolední interpelace na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO), v jehož gesci je justice. Pokud se ani Tejc veřejně neohradí proti Macinkově útoku na Ústavní soud, nemá ve své funkci co dělat, prohlásil Rakušan.
Dosavadní postup vlády označil předseda STAN za ostudu s mezinárodním dosahem. Předpokládá, že vláda v pondělí prezidentovi v delegaci poskytne roli, která odpovídá jeho funkci a pozici. "Postavení hlavy státu na takovéto akci musí být důstojné," uvedl. Celou situaci podle něj způsobilo Macinkovo "raněné egíčko" kvůli tomu, že se "jeho kámoš" a volební lídr Motoristů Filip Turek nestal členem vlády, "i když na fotky se vždycky vetře".
Ústavní soud ve středu po podnětu od prezidenta předběžným opatřením uložil koaliční vládě ANO, Motoristů a SPD, aby Pavlovu účast na summitu zajistila.
Rozhodnutím Ústavního soudu prozatím vygradoval spor o Pavlovu účast na summitu. Prezident dlouhodobě avizoval, že do Ankary jet chce, vláda ale po odkladech v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá a že Česko budou zastupovat premiér a ministři obrany a zahraničí. Týž den večer se prezident obrátil na Ústavní soud s kompetenční žalobou a návrhem na předběžné opatření, soud opatření vydal ve středu. O kompetenční žalobě chce rozhodnout v řádu měsíců.