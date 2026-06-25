Spor o summit je Macinkova pomsta, kroky vlády mě motivují obhajobě mandátu, říká Pavel
Spory s vládou prezidenta Petra Pavla spíše motivují k tomu, aby na funkci hlavy státu v dalším volebním období znovu kandidoval. Řekl to v rozhovoru se serverem Seznam Zprávy. První funkční období mu skončí v březnu 2028. Pavel je přesvědčen, že spor o jeho účasti na summitu NATO v Ankaře je pomsta předsedy Motoristů a ministra zahraničních věcí Petra Macinky za nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech zopakoval, že Pavel už dělá kampaň za znovuzvolení.
Koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD v pondělí oznámila, že Pavla nezařadila do delegace na summit NATO. Prezident podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu, který ve středu předběžným opatřením uložil kabinetu, aby účast hlavy státu na aliančním zasedání zajistil. O samotné žalobě rozhodnou ústavní soudci v řádu měsíců. Verdikt vyvolal kritické reakce vládních politiků, zatímco Pavel a opoziční lídři ho uvítali.
Funkci hlavy státu bere Pavel jako službu. Myslel, že pro další volební období se vykrystalizuje řada kandidátů, které by i sám rád volil. "Ale situace taková není. Pokud největší šanci vyhrát mají ti, které bych nerad viděl, jak ovládají celou zemi, tak to považuji za signál k pokračování té služby. Tak, jak se to vyvíjí teď, i některé snahy o ovládnutí státu a jeho institucí, tak mě to spíše mobilizuje, než aby mě to motivovalo k ústupu," řekl serveru.
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"Ze všech jednání, která jsem zatím s Andrejem Babišem měl, jsem nabyl pocit, že jsme schopni pragmatické a korektní dohody na řadě věcí. Většinou poté, když vzal ten problém nebo tu věc na koaliční radu, tak došlo ke změně pozice. A to vyvolává logicky otázku, kdo tedy nakonec má v té koaliční vládě silnější slovo," podotkl také Pavel.
Prezident míní, že půlroční spor o účast na summitu je způsoben jenom "malichernou snahou o pomstu" z Macinkovy strany za nejmenování Turka ministrem. "A zároveň snahou Andreje Babiše nedělat si zle v koalici. Raději zvolil konfrontaci s prezidentem, konfrontaci s ústavním pořádkem v této zemi. Jenom pro klid v koalici," uvedl.
Prezidentské volby čekají Česko na začátku roku 2028. První funkční období skončí Pavlovi počátkem března 2028, v bilančním rozhovoru ke třem rokům ve funkci svou kandidaturu jasně nepotvrdil. Uvedl, že při dostatečné podpoře občanů a dobrém zdraví ji vážně zváží.
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