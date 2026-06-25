Babiš: Macinka dnes odešle žádost o rozšíření delegace na summit NATO
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dnes pošle žádost na rozšíření delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře o prezidenta Petra Pavla. Před odletem na konferenci o obnově Ukrajiny do Polska to novinářům potvrdil premiér Andrej Babiš (ANO). Pavel podle něj bude členem delegace i s doprovodem. Zařadit hlavu státu do delegace uložil vládě předběžným opatřením ve středu Ústavní soud. Vláda původně s účastí Pavla nepočítala.
"Pan ministr zahraničí Macinka dnes pošle přihlášku na NATO a pan prezident Petr Pavel bude členem delegace i s doprovodem," řekl Babiš. Technické záležitosti spojené s prezidentovou účastí bude vláda podle něj řešit na pondělním jednání.
Koaliční politici už ve středu vyjádřili k předběžnému opatření Ústavního soudu výhrady. Babiš dnes řekl, že ho mrzí, že to takhle dopadlo, že záležitost bude velká ostuda a poškodí pověst Česka v zahraničí. Podle premiéra se prezident nedrží svých předvolebních slibů, že bude spojovat společnost. "Budeme zase v titulcích na celém světě, jak jsme směšní, a samozřejmě je to vina pana prezidenta," doplnil Babiš.
Pavel předběžné opatření Ústavního soudu uvítal. Reflektuje podle něj dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování ČR na summitu NATO. Serveru Seznam Zprávy řekl, že je přesvědčen o tom, že spor o jeho účasti na summitu je Macinkovou pomstou za nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem.