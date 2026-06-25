Primátor Karviné obviněný v korupční fotbalové aféře se po dovolené přihlásil policii
Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se ve čtvrtek dostavil na policii po návratu z dovolené v Chorvatsku. Pátrání po něm tak skončilo, informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Jeho vyhlášení prý Wolfa překvapilo: minulý týden uvedl, že policii o své cestě informoval a byl stále na příjmu.
Návrat Wolfa potvrdil i jeho náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM). Wolf podle něj ukončil pobyt v zahraničí ve středu a vrátil se do Česka. "Rád bych však upřesnil, že řádná a dlouhodobě plánovaná dovolená mu trvá až dokonce tohoto týdne. Pan primátor s policií po celou dobu standardně komunikuje a nabízí maximální možnou součinnost. Sám se s ní proaktivně spojil už během své dovolené, hned poté, co se z médií dozvěděl o vyhlášeném celostátním pátrání," řekl Raszyk.
Etická komise Fotbalové asociace ČR minulý rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V říjnových komunálních volbách se chystá naopak funkci obhajovat.
Pátrání po Wolfovi vyhlásili kriminalisté z NCOZ. Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. "Mohu potvrdit, že v jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody, takzvaná koluzní vazba," uvedl minulý týden Dragoun s tím, že případný návrh na vzetí Wolfa do vazby nemůže nyní vyloučit.
Wolf v minulém týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí etické komise. "S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným," uvedl. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Koaliční partneři i po rozhodnutí FAČR potvrdili, že spolupráce mezi uskupeními dále pokračuje. V pondělí má ve městě zasedat zastupitelstvo. V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí.