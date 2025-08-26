Stačilo! má vlastní identitu, brání se proti žalobě Sterzik. Zavádějící, tvrdí Volt
Hnutí Stačilo! poslalo v pondělí všem 14 krajských soudům stanovisko k žalobě strany Volt, která požaduje vyřazení kandidátek hnutí do říjnových voleb kvůli údajnému obcházení prahu pro vstup do Poslanecké sněmovny. Předseda hnutí Daniel Sterzik dnes na tiskové konferenci řekl, že hnutí bude mít jeden poslanecký klub a nebude mít žádné finanční závazky k participujícím stranám do budoucnosti, což je jasným důkazem vlastní identity hnutí. Na kandidátkách Stačilo! převažují komunisté, figurují na nich také kandidáti SOCDEM, České strany národně sociální (ČSNS) a Spojených demokratů - Sdružení nezávislých (SD-SN). Sterzik uvedl, že vlastních kandidátů má hnutí čtyři desítky. Volt označil v tiskové zprávě tyto argumenty za zavádějící.
Díky tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, stranám pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice. Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů.
Spolupráce větších stran s menšími je dlouholetou praxí, připomněla předsedkyně komunistů, europoslankyně a volební lídryně Stačilo! Kateřina Konečná a vyjmenovala řadu příkladů, kdy šly do voleb s podporou menších subjektů například STAN či TOP 09 i lidovci. Smyslem odlišení koalic prahem pro vstup do Sněmovny je podle místopředsedy Stačilo! europoslance Ondřeje Dostála předejít roztříštěnosti politiky. "Vznikne jeden klub a bude výhradním příjemcem peněz za volby, tím se lišíme od Spolu a PirStan," popsal rozdíl od koalic, které šly do minulých sněmovních voleb a později stály u vzniku koaliční vlády Petra Fialy (ODS).
Mnohem více než na Stačilo! by podle něj měly nyní vadit spolupráce Pirátů se Zelenými či STAN a Starostů pro Liberecký kraj.
"Pokud více stran kandiduje společně, chová se jako koalice, má společný marketing, řízení kampaně a postupuje společně při sestavování kandidátních listin na základě smlouvy podepsané mezi těmito stranami, měly by tyto strany podléhat vyššímu volebnímu prahu. Skryté koalice SPD a Stačilo! si tento práh záměrně snižují," uvedl Volt. Argumentace, podle níž je koalice pouze takové volební uskupení stran, které se za koalici samo prohlásí, má Volt za falešnou a účelovou. Situace letošních kandidátek Stačilo! a SPD podle uskupení odporuje duchu zákona, jak je vyjádřen v důvodové zprávě k novele zákona o volbách. Z té jasně podle Voltu vyplývá, že smyslem uzavíracích klauzulí bylo zamezit neomezenému spojování stran a stanovit pro ně vyšší kvórum pro vstup do Sněmovny, nikoli dát společně kandidujícím stranám možnost si zvolit, zda chtějí mít vstup do Sněmovny snazší. Volt také poznamenal, že počet zástupců Stačilo! na kandidátkách hnutí tvoří zhruba osminu a za úvěr ručí hnutí budovou ve vlastnictví KSČM.
Poškozenými by v případě zrušení kandidátek Stačilo! byli podle Dostála voliči. Úspěch žalob Voltu by podle něj způsobil ústavní krizi. "Doufáme, že soudy na to nepřistoupí," konstatoval. Postup Stačilo! a také hnutí SPD, na které žaloby směřují také, je podle něj legální a přípustný.
V případě Pirátů, kteří na své kandidátky přizvali členy Zelených, Volt žaloby nechystá. V každém kraji postupovali zvlášť, exponovaní zástupci Zelených nemají takovou váhu na kandidátkách, zdůvodnil Hanka už dříve rozdíl. Návrh na zrušení registrace kandidátní listiny Pirátů, na které jsou i Zelení, ale v Ústeckém kraji podalo hnutí Přísaha. Volby se uskuteční 3. a 4. října. Stačilo! v nich má podle aktuálních průzkumů šanci na překročení pětiprocentní hranice, nyní hnutí připisují zhruba sedm procent. čtk, per