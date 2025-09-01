SPD a Stačilo! můžou kandidovat tak, jak chtějí. Žalobu na údajně podvodné koalice soud zamítl
Městský soud v Praze zamítl jako nedůvodné zbylé tři návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny. Rozsudky zveřejnil na úřední desce. Návrhy podaly strany Volt Česko a hnutí Česká republika na 1. místě! Podle soudu zákon neomezuje strany v tom, koho na kandidátní listině uvedou.
Soudy už v přechozích dnech zamítly některé z obdobných žalob. Mluvčí Voltu Duy Hoang Do dříve řekl, že strana oznámí, jak bude na verdikty reagovat, až po vynesení všech soudních rozhodnutí.
Například v rozhodnutí o návrhu Voltu na zrušení kandidátní listiny SPD soud konstatoval, že posouzení, zda jde o koalici nebo ne, závisí na vůli kandidujících subjektů, ne na posuzování materiálních znaků. "Opačný postup by do volebního procesu vnesl nejistotu a řadu sporů včetně sporů soudních. Lze si jistě klást otázku, zda je takové vymezení správné, zda nenahrává právě případným 'skrytým' koalicím, nicméně úkolem soudu je postupovat podle zákona, nikoli dovozovat, jak by zákon vypadat měl," uvedla soudkyně Marcela Rousková v rozhodnutí.
Zákonodárcem nastavený systém je podle soudkyně založený na důvěře v to, že pokud strany naplňují podmínky kandidatury ve formě koalice, samy se tak označí. "Pokud tak neučiní, nelze koaliční povahu dovozovat z jiných okolností. Správní orgány proto nejsou oprávněny zkoumat materiální znaky koalice, jako jsou dohody mezi politickými subjekty či obsah volební kampaně," vysvětlila soudkyně.
V rozhodnutí o návrhu Voltu na zrušení registrace kandidátky Stačilo! zase soud podotknul, že i když jsou na dané kandidátní listině pouze čtyři členové hnutí, tři kandidáti bez příslušnosti a 27 kandidátů s jinou politickou příslušností, nelze optikou soudní judikatury takovou kandidátní listinu považovat za koaliční, i když může vykazovat některé její znaky. "Je eventuálně na zákonodárci, aby pravidla pro registraci kandidátních listin změnil, pokud by chtěl uvádění členů jiných politických stran a hnutí na kandidátních listinách nepodaných koalicemi omezit či jinak regulovat," uvedl soud.
Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Vzhledem k tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice.
čtk, tb