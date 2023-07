Španělské volby: Premiér Sánchez prohrál, ale zastavil nástup radikální pravice k moci

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Uplynulá neděle nebyla pro evropskou radikální pravici dobrým dnem. Předčasné parlamentní volby ve Španělsku byly všeobecně chápány jako test evropských nálad, konkrétně údajně sílící tolerance voličů k radikálním a populistickým stranám v pravé části spektra. Ve Španělsku tak hrozilo, že se tu poprvé od návratu demokratických pořádků dostane do vlády uskupení, které otevřeně sympatizuje s bývalým režimem diktátora Franca.

Průzkumy naznačovaly jasnou porážku vládnoucích socialistů a jejich „progresivistické koalice“. Jenže k ní nedošlo. Španělský premiér Pedro Sánchez dokázal v předčasných volbách zastavit nástup domácí fašizující strany VOX k moci. V hlasování konaném uprostřed dovolených a letních veder sice podle předpokladů nezvítězil - ale také neprohrál. Vítězní středopravicoví lidovci a jejich zmínění potencionální partneři z řad radikální pravice nemají k vládnutí dostatečný počet mandátů.

Třeba katalánský deník La Vanguardia tak nečekaný výsledek komentuje slovy, že „ještě nikdy nebylo vítězství tak hořké a porážka tak sladká“. Vládnoucí socialisté dokonce získali o několik mandátů více než v posledních volbách konaných v roce 2019, ale oslabili jejich rozhádaní spojenci z radikální levice.

Španělsko se tak ocitá v patové situaci: na vládu nemá dost hlasů pravicová konfigurace lidovců a VOX, stejně jako socialisté s radikálně levicovým uskupením Sumar. Sánchez může ještě zkusit vyjednávat o podpoře s několika regionálními stranami, nicméně část katalánských nacionalistů předem avizovala, že ho u vlády držet nebude. Stát se může v následujících týdnech a měsících ledacos, ale jako nejpravděpodobnější varianta se v tuto chvíli jeví předčasné volby.

Premiér Sánchez volby líčil především jako snahu zastavit nástup fašizující VOX k moci poté, co pravice nečekaně uspěla v lokálních volbách letos na jaře. Po nich vzniklo několik místních koaličních vlád mezi lidovci a VOX - a zdá se, že Španělé se zalekli. Letité tabu proti pravicovému extremismu ve Španělsku tak zatím drží. Jiří Sobota

V nové čtvrti na pražském Smíchově bude většina ulic a prostranství pojmenovaná podle žen. Švédská klimatická aktivistka Greta Thunberg dostala pokutu za neuposlechnutí policie. Čeští geologové oznámili, že stěna v dole Turów, která má bránit odtoku vody z českého území do ohromné polské jámy a která byla základním prvkem téměř dva roky staré mezistátní, dohody funguje nad očekávání dobře. Přesto vody na českém území stále ubývá, což jejich šéf Zdeněk Venera vysvětlil "komplikovanou hydrologickou situací" - a právníci společnosti Frank Bold a ekologové, kteří považují dohodu za spornou, to vysvětlují tak, že česko-polských hranic něco nehraje. Izraelský parlament schválil zákon, který omezuje pravomoci tamního nejvyššího soudu. Podle vlády je to první krok k nápravě celé země, podle opozice to první krok k demontáži demokracie. Zisk Babišovy Lovochemie loni vzrostl o 1225 procent. NKÚ došel k tomu, že ač se stát pokusil podpořit zdejší sladkovodní rybářství částkou 840 milionů, lidé jich jedí pořád stejné množství. Ruská výroba munice podle tamních prohlášení mnohonásobně vzrostla. Rusko zaútočilo na ukrajinské obilné sklady u Dunaje, čímž de facto potvrdilo, že jedním z jeho politických cílů je světový hlad. Jeden ze saúdskoarabských fotbalových klubů nabídl jednomu francouzskému klubu za jednoho fotbalového hráče sedm miliard korun. V Řecku hoří.

