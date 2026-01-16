Sněmovna nemůže ukládat povinnosti prezidentovi, Pavlův názor na Turka se nemění, vzkazuje Hrad k usnesení
Je nezadatelným právem Sněmovny zaujímat stanoviska ve věci jmenování ministrů, komora ale nemůže prezidentovi ukládat povinnosti ani stanovovat, jakým způsobem má postupovat. Těmito slovy v tiskové zprávě reagovala prezidentská kancelář na výzvu sněmovny, která hlasy vládní koalice vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Usnesení prezidentův dosavadní názor nezměnilo, uvedl v reakci Hrad.
Výzva se týká čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí, přímo ho ale nejmenuje. "KPR bere na vědomí dnešní usnesení Sněmovny týkající se postupu při jmenování členů vlády. Prezident republiky vede jednání o členech vlády výhradně s předsedou vlády. Premiérovi své argumenty k nejmenování navrženého kandidáta sdělil," uvedla kancelář.
Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný. Podle Hradu Sněmovna nemůže hlavě státu ukládat povinnosti ani stanovovat, jak má postupovat. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá prezidenta republiky, aby respektoval Ústavu ČR a bez zbytečného odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu předsedou vlády navrženi. Posuzovat vhodnost jednotlivých kandidátů na členy vlády je úlohou Poslanecké sněmovny, která pak jedině vyjádří, nebo nevyjádří vládě svou důvěru," stojí v usnesení, které podpořilo 101 ze 183 poslanců.
Sněmovna zároveň neschválila opoziční návrhy včetně doporučení Jiřího Pospíšila (TOP 09), aby naopak vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby ve věci jmenování ministrů podal na prezidenta kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Zatímco prezident by tuto žalobu uvítal kvůli vyjasnění sporu o právo jmenovat členy vlády, koalice na to přistoupit nechtěla. čtk