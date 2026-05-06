Rusko zesiluje operace proti Evropě a využívá organizovaný zločin nebo žoldnéře, varuje Varšava
Rusko se v kampani sabotáží a žhářských a vandalských útoků vedených v rámci hybridní války proti Evropě posouvá od verbování jedinců k profesionálnějším operacím s využitím sítí organizovaného zločinu, varuje ve své zprávě polská kontrarozvědka ABW.
Agentura AP se od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině se dopočítala více než 150 incidentů spjatých s Moskvou. Mnoho z lidí zapletených do těchto útoků bylo získáno náborem po internetu jako jednorázoví agenti, někteří ani netušili, že pracují pro Moskvu. Tento způsob operací se rozšířil pravděpodobně v důsledku hromadného vyhošťování ruských zpravodajských důstojníků po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.
Rusko se nyní odklání od využívání těchto levných, jednorázových náborů a přechází k profesionálněji vedeným operacím, při kterých využívá organizovaného zločinu. Rusové si také vybírají lidi se specifickými zkušenostmi, jako jsou bývalí vojáci, policisté či žoldnéři. V samém Rusku bezpečnostní složky zintenzivnily výcvik profesionálních agentů se zaměřením na teroristické akce, varovala zpráva.
Pozorujeme výrazný sklon ruských služeb k akcím v Polsku, které mohou způsobit skutečné škody a oběti, řekl listu Rzeczpospolita šéf ABW, plukovník Rafal Syrysko. Rusové se podle něj často pokoušejí verbovat své agenty v řadách ruskojazyčné diaspory, která v Polsku čítá dva miliony lidí. "Činnosti, které kdysi spadaly pod špionáž chápanou jako nelegální získávání informací, mají v současnosti i podobu diverzí, sabotáží a státního terorismu," řekl. "Měli jsme co dočinění s nabídkou hotovosti a pomoci při spáchání atentátu na ukrajinského prezidenta," prohlásil.
Polsko v posledních dvou letech vyšetřovalo 69 případů špionáže, což je stejný počet jako za léta 1991 až 2023 dohromady. Polské úřady zadržely 62 podezřelých. Tyto špionážní snahy jsou součástí ruské "nevyhlášené války proti Západu", upozornila polská kontrarozvědka. Ruská rozvědka podle ní stále častěji používá metody, které jsou typické pro speciální jednotky, jako je průzkum a sabotáž. "Dlouhodobým cílem Ruské federace zůstává rozpad euroatlantických struktur, izolace konkrétních zemí a jejich vnitřní sociopolitická a ekonomická destabilizace,“ varovala ABW.
Polsko loni v listopadu čelilo explozi na trati používané pro přepravu západní vojenské pomoci Ukrajině, což premiér Donald Tusk označil za "bezprecedentní sabotáž". Nikdo nebyl zraněn.
Některé špionážní operace v Polsku vedli ruští spojenci z Běloruska a také čínská rozvědka. "Cíle čínské rozvědky jsou dlouhodobé. Čína působí trpělivě, systémově a s perspektivou mnoha let. Není to sprint, ale dlouhý pochod," řekl plukovník Syrysko. Čínské aktivity se opírají o hospodářskou expanzi a o "měkkou sílu" Pekingu v rámci snahy ovlivnit, jak polská společnost vnímá Čínu, tedy jde o snahu představit autoritářský režim v Pekingu jako atraktivní alternativu vůči liberální demokracii.