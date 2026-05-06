Sněmovna v noci přerušila debatu o sjezdu sudetských Němců v Brně

Sudetští Němci se vracejí
A český boj o minulost nekončí
Sněmovna přerušila v noci na návrh koalice po více než šesti hodinách debatu o postoji ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně do středečním 18:00. Ministr pro sport a předseda klubu Motoristů Boris Šťastný chtěl návrhem umožnit projednání trojice předloh včetně novely stavebního zákona o odkladu povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok. Čtveřice opozičních klubů ale plán vládního tábora zablokovala přestávkami až do rána.
Dvouhodinové přestávky si postupně vyžádaly frakce STAN, TOP 09, Pirátů a KDU-ČSL. Jejich předsedové krok zdůvodňovali tím, že projednávání zákonů v noci není důstojné a postrádá logiku. Upozorňovali na to, že bylo volbou koalice, jak si uspořádá jednací den. "Opět došlo k tomu, že jsme neprojednali důležité zákony, nedá se nic dělat," konstatoval Šťastný.
I v samém závěru jednacího dne se rozhořel kvůli snaze koalice postavit se proti konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Česku spor. Předseda poslanců ODS Marek Benda uvedl, že vládní hnutí SPD udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu a hnutí ANO na to naskočilo jako malé děti. "Nedělejme to, je to zbytečné a škodí to společnosti," nabádal od řečniště. Podle Šťastného ale koalice postupuje jednotně a reaguje na logické zájmy Česka.
"Vy jste tady do krve hájili zájmy sudetoněmeckého landsmanšaftu místo zájmů lidí, kteří umřeli v těch koncentrácích," prohlásil na adresu opozice šéf klubu SPD Radim Fiala. Jeho slova provázel potlesk a bouchání do lavic. Dosavadní debata podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé ukázala, že na sjezd krajanského sdružení v Brně není vhodná doba, akce jitří podle ní emoce a otevírá rány. "Nejste ochotni připustit, že části veřejnosti to prostě nedělá dobře," řekla.
Ve středu v 9 hodin začala mimořádná schůze dolní komory svolaná z koaličního podnětu. Vládní tábor na ní chce schválit zejména spornou novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu, jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování.