Řehka: Nelze se dál tvářit, že Česka se konflikty netýkají, přestaňme švejkovat
Náčelník generálního štábu Karel Řehka míní, že Česko se nemůže dál tvářit, jako by se ho ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě či změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Na bezpečnostní konferenci v Plzni apeloval na to, aby zejména politické vedení země, ale i celá společnost kladly na modernizaci armády a obecně obranyschopnost větší důraz. Jinak budou podle něj bezpečnost, obrana a nezávislost země v ohrožení.
"Pokud se budeme nadále tvářit tak, že ruská agrese, íránský konflikt, americký rebalanc a čínský vývoz strategických závislostí je něco, co se nás netýká, tak naše bezpečnost, obrana a nezávislost jsou v ohrožení. Záleží na rychlosti, urgenci a důslednosti, s jakou to vše promítneme do odolnosti našeho státu a společnosti a do reálných schopností armády. Je pět minut po dvanácté," uvedl Řehka, jemuž v létě vyprší čtyřletý mandát v čele generálního štábu.
Vláda by kandidáta na nového náčelníka generálního štábu mohla vybírat v květnu. Náčelník generálního štábu je nejvyšší vojenská funkce v zemi, odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády.
Současné konflikty podle Řehky mění charakter válčení a mají přímé i nepřímé dopady na ČR i na armádu. "Musíme tyto všechny věci okamžitě promítnout do naší zahraniční bezpečnostní a obranné politiky, do modernizace armády, ale také do celospolečenské připravenosti. A ta absence urgence, zejména na úrovni politického vedení země, ale celkově i ve společnosti, pro nás může být fatální," uvedl.
Evropa podle něj musí při současném odklonu USA směrem k Indo-Pacifiku převzít primární zodpovědnost za konvenční odstrašení kontinentu a svou obranu. "Naše bezpečnost je primární věcí Evropy - to nám Američané říkají už dlouho, a teď velmi výrazně. A není to o jedné administrativě ve Washingtonu," řekl. Podle Řehky je to ale teď daleko viditelnější. "Strategický rebalanc USA na Indo-Pacifik, je přesně pojmenovaný i v jejich (americké) národně obrané strategii z letošního roku," dodal.
Současné globální bezpečnostní prostředí se podle náčelníka generálního štábu vyznačuje obrovskou mírou nepředvídatelnosti. "Máme tu návrat do mocenského soupeření, hybridní války a destabilizační operace jsou v podstatě na denním pořádku. A to i tady u nás, ať už se jedná o dezinformační kampaně, kybernetické útoky, případně sabotáže ve fyzickém světě," řekl s tím, že bezpečný týl neexistuje, což ukazují Ukrajina i Blízký východ. Řada zbraní, které se používají na Ukrajině, doletí i do Česka.
"Musíme přestat 'švejkovat' a předstírat, že se nás vývoj ve světě netýká, musíme zrychlit modernizaci armády a celkově obrany, posílit odolnost kritické infrastruktury, ať už v kybernetické oblasti nebo třeba v energetice a ve fyzických systémech. A musíme připravovat personál, a to se netýká jen ozbrojených sil a ostatních bezpečnostních sborů, ale v podstatě celé společnosti," prohlásil s tím, že česká podpora Ukrajiny není podle Řehky altruismus nebo humanitární akce.