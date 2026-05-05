Sněmovna může v úterý opět jednat až do noci, ale neví se proč
Sněmovna bude moci opět jednat až do noci. Rozhodla o tom v úterý hlasy vládní koalice na návrh předsedy dolní parlamentní komory Tomia Okamury (SPD), který ale potřebu nočního jednání blíže nezdůvodnil.
Vládní tábor se v minulosti k prodloužení jednání i po 21:00 uchyloval v reakci na snahu opozice prosadit vlastní úpravy programu schůze, což obvykle trvalo několik hodin. Koalice ústy Okamury na program jednání navrhla zařadit negativní stanovisko ke sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se má konat od 22. do 25. května v Brně.
Sněmovna by v úterý měla projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Geoportál je v nyní funkční, ale není ještě plně otestovaný. Při spuštění už od července by mohly hrozit potíže.
Na programu schůze je ve druhém čtení dvojice sociálních předloh ministra práce Aleše Juchelky a Jany Pastuchové (oba ANO). Jedna stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15.000 korun měsíčně. Navíc odkládá s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory. Druhá novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.