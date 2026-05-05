Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí
Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. Původně agentury zmiňovaly 21 obětí. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily. Neštěstí se stalo v Liou-jangu, který je známý jako čínské hlavní město ohňostrojů.
Výbuch továrnou ve městě Liou-jang, které spadá pod správu chunanské metropole Čchang-ša, podle agentury Nová Čína otřásl v pondělí odpoledne. Úřady na místo vyslaly více než 1500 hasičů, záchranářů, zdravotníků a policistů. Do pátrání po přeživších byly nasazeny i drony a tři roboty. Okolí exploze, která srovnala některé budovy se zemí a způsobila mračna kouře stoupajícího k nebi, bylo evakuováno kvůli riziku spojenému s vysoce hořlavým černým prachem uskladněným ve dvou skladech v komplexu.
Reportér místní televize Satellite TV z místa incidentu popsal, že oblast byla srovnána se zemí, tlakové vlny z výbuchů vyvrátily stromy a ve vzduchu byl cítit silný zápach střelného prachu. Příčina exploze zatím není jasná. Prezident Si mezitím nařídil úřadům, aby zintenzivnily kontroly v klíčových průmyslových odvětvích ke zlepšení bezpečnosti.
Provinční vláda uvedla, že byla zadržena jedna odpovědná osoba a příčina nehody se vyšetřuje. Dodala, že všem společnostem vyrábějícím ohňostroje a petardy ve městě bylo nařízeno pozastavit výrobu kvůli inspekcím. Rozsáhlé bezpečnostní inspekce hodlají úřady provést ve všech odvětvích, aby odstranily veškeré regulatorní skuliny.
Obdobný incident se stal loni v červnu, kdy exploze v továrně na ohňostroje a dělobuchy v provincii Chu-nan zabila asi deset lidí a další tři desítky zranila.
Čína loni vyvezla ohňostroje v hodnotě 1,14 miliardy dolarů (téměř 28 miliard korun), což představuje více než dvě třetiny celosvětového prodeje a daleko převyšuje domácí odbyt. Podle loňské zprávy agentury Nová Čína měl jenom průmysl zábavní pyrotechniky ve městě Liou-jang hodnotu 50 miliard juanů (téměř 153 miliard korun), přičemž 431 místních společností vyrábělo ohňostroje a petardy. Produkce ohňostrojů ve městě tak pokrývala 60 procent čínského domácího trhu a 70 procent čínského exportu ohňostrojů.