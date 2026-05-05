Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Sudetští Němci se vracejí
12:10

Marian Jurečka se stal předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL

Bývalý předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se stal šéfem šestnáctičlenného poslaneckého klubu KDU-ČSL. Strana podle nového předsedy Jana Grolicha potřebuje v dolní komoře silný hlas. kromě Jurečky lidovečtí poslanci zvolili také další místopředsedy klubu - budou jimi dosavadní šéf sněmovní frakce Tom Philipp a nový místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila.

"Potřebujeme silný hlas ve Sněmovně, když jsme přišli o přednostní právo předsedy strany. Potřebuje silný hlas, který bude schopný reagovat na úplně všechna témata, a myslím, že teď ve složení klubu nemáme silnějšího, zkušenějšího člověka, než je Marian Jurečka," uvedl Grolich na tiskové konferenci před jednáním s němovny s poděkováním Philippovi.

Jihomoravský hejtman Grolich se stal předsedou lidovců na sjezdu v Ostravě v druhé polovině dubna, poslanecký mandát nemá. Na podzim se bude ucházet o místo v Senátu.

Jurečka s odkazem na ostravský sjezd, kde strana zvolila nové vedení a přijala nový styl komunikace, uvedl, že lidovci chtějí být ve Sněmovně opozicí, která umí být tvrdá, konstruktivní, ale umí rozlišovat, co je mlha dní a co jsou podstatné věci a na ty reagovat. Současně má KDU-ČSL ve Sněmovně podle něj ukázat, že by dokázala rozhodovat lépe, než činí současná vláda, a být připravena na volby za tři roky.

Zisky lidovců ve volebních modelech se dlouhodobě pohybují pod pěti procenty potřebnými pro vstup do Sněmovny. V loňských sněmovních volbách kandidovala KDU-ČSL s ODS a TOP 09v koalici Spolu, která ale skončila v opozici. Přestože podobně jako ostatním tradičním stranám lidovcům ubývá členů, se základnou nad 17.000 jsou nejpočetnějším uskupením české politické scény.

