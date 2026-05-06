Schillerová: Opoziční kritika novely k rozpočtům je bouře ve sklenici vody
Opoziční kritika vládní novely k rozpočtům připomíná podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) bouři ve sklenici vody. Fiskální plány minulé koaliční vlády Petra Fialy (ODS) byly nereálné, řekla ve Sněmovně Schillerová. Platí podle ní, že Česko nehodlá překročit tříprocentní deficit veřejných financí a vláda jej chce v tomto volební období postupně snižovat.
Někdejší ministr Zbyněk Stanjura (ODS) si podle Schillerové nedával záležet na tom, zda je český fiskální plán v souladu s realitou nebo nikoli. "Vláda Petra Fialy, která prokazatelně plánovala hospodařit s deficitem skoro dvou procent hrubého domácího produktu, slibovala do Bruselu, že bude hospodařit s deficitem skoro čtyřikrát nižším," uvedla. Schillerová kritizovala i předsedu rozpočtové rady Mojmíra Hampla, který podle ní postup přikryl.
Bývalý kabinet podle Schillerové ve fiskálních plánech ani nenaznačil, jak by snížení deficitu chtěl dosáhnout. "Neexistuje myslitelný scénář, podle kterého by tak hospodařit mohla bez kolapsu zdravotního, sociálního nebo ekonomického modelu Česka. Nikdy tak hospodařit neměla a nemohla," řekla ministryně. Fialova vláda podle ní založila ruce za záda a počkala si na volební prohru.
"Musíme spouštět záchrannou akci," pokračovala Schillerová. Česko zůstane podle ní jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí EU, nespáchá ale ekonomické harakiri. Novela podle ministryně neznamená cestu k bezbřehému zadlužování, ale cestu z pasti rozpočtových triků. Nynější kabinet ANO, SPD a Motoristů se podle ní ubírá stejným směrem jako třeba Německo. "Nenecháme se vystrašit hysterickým cirkusem, který spustila opozice," dodala.
Opozice tvrdí, že novela dává vládě možnosti k obcházení dluhových pravidel a skrývání skutečného zadlužení státu. Chce zabránit přijetí zákona v navrhované podobě. Úprava sice formálně přebírá evropská pravidla, zároveň ale podle opozice zavádí rozsáhlý systém výjimek, které by umožnily vyjímat některé výdaje ze státního dluhu. Ve výsledku by stát mohl podle zástupců ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 zvyšovat zadlužení, aniž by to bylo vidět.