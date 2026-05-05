0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Sudetští Němci se vracejí
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
19:02

 Na pražské akci Milionu chvilek na podporu televize a rozhlasu se sešly tisíce lidí

Na Staroměstském náměstí v Praze se v úterý vpodvečer sešly na podporu Českého rozhlasu a České televize tisíce lidí. Drželi české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií, dohlíželi na ně na ně policisté včetně antikonfliktního týmu. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. Po projevech řečníků vyrazili lidé pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.

Shromáždění "Ruce pryč od médií“ začalo v 17:30, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová ze spolku vyzvali ke stažení návrhu zákona "na zestátnění veřejnoprávních médií" a požadují konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. "Pokud tak politici neučiní, uvidí, že tohle je pouze začátek," uvedl spolek.

Na akci organizátoři oznámili, že Milion chvilek připravuje v neděli 17. května pochody na obranu médií ve 12 krajských městech. O týden později bude v Praze pochod před Úřad vlády.

Krátce po 18:00 shromáždění vyrazilo ze Staroměstského náměstí k budově ČRo. Trasa je naplánovaná ulicemi Celetná, Hybernská, Seifertova, Italská a cíl je ve Vinohradské ulici u budovy ČRo. Organizátoři demonstrace vyzvali přítomné, aby se vyvarovali vulgárních pokřiků a průvod probíhal v klidné atmosféře. spolku Milion chvilek na místě rozdávali samolepky a připínací placky s nápisem “Ruce pryč od médií”.

Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů Kč rozhlasu.

Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy. Odbory a iniciativa Veřejnoprávně před dvěma týdny vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby.

↓ INZERCE