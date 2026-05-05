Na pražské akci Milionu chvilek na podporu televize a rozhlasu se sešly tisíce lidí
Na Staroměstském náměstí v Praze se v úterý vpodvečer sešly na podporu Českého rozhlasu a České televize tisíce lidí. Drželi české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií, dohlíželi na ně na ně policisté včetně antikonfliktního týmu. Akci organizuje spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. Po projevech řečníků vyrazili lidé pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.
Shromáždění "Ruce pryč od médií“ začalo v 17:30, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová ze spolku vyzvali ke stažení návrhu zákona "na zestátnění veřejnoprávních médií" a požadují konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. "Pokud tak politici neučiní, uvidí, že tohle je pouze začátek," uvedl spolek.
Na akci organizátoři oznámili, že Milion chvilek připravuje v neděli 17. května pochody na obranu médií ve 12 krajských městech. O týden později bude v Praze pochod před Úřad vlády.
Krátce po 18:00 shromáždění vyrazilo ze Staroměstského náměstí k budově ČRo. Trasa je naplánovaná ulicemi Celetná, Hybernská, Seifertova, Italská a cíl je ve Vinohradské ulici u budovy ČRo. Organizátoři demonstrace vyzvali přítomné, aby se vyvarovali vulgárních pokřiků a průvod probíhal v klidné atmosféře. spolku Milion chvilek na místě rozdávali samolepky a připínací placky s nápisem “Ruce pryč od médií”.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů Kč rozhlasu.
Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy. Odbory a iniciativa Veřejnoprávně před dvěma týdny vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby.