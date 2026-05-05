Hegseth: Příměří s Íránem trvá, obrana obchodních lodí je samostatná operace
Příměří mezi Spojenými státy a Íránem trvá a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth. Šéf Pentagonu očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa amerického sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu zatím nedosáhly úrovně, která by USA přiměla obnovit útočné bojové operace.
"Neusilujeme o boj. Nemůžeme však dopustit, aby Írán blokoval mezinárodní námořní trasu nevinným zemím," řekl Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu. "Pokud zaútočíte na americké jednotky nebo nevinné obchodní lodě, budete čelit drtivé a ničivé síle Spojených států," vzkázal Teheránu. Křehké příměří na Blízkém východě je podle Reuters ohroženo po zprávách o pondělních incidentech v průlivu, kdy se americké síly střetly s íránskými rychlými čluny a sestřelovaly též íránské naváděné střely a drony. Několik obchodních lodí v Perském zálivu v pondělí hlásilo výbuchy a požáry na palubě.
Americký prezident Donald Trump v neděli večer oznámil novou operaci s názvem Project Freedom, jejímž cílem je získat kontrolu nad klíčovou námořní obchodní trasou v Hormuzském průlivu, kterou Írán po zahájení americko-izraelských úderu začátkem března zablokoval. Američané podle šéfa Bílého domu hodlají doprovázet a chránit lodě proplouvající úžinou.
Hegseth nyní uvedl, že Spojené státy již zajistily bezpečnou plavbu průlivem a že se k proplutí řadí stovky obchodních lodí. "Víme, že Íráncům je z této skutečnosti trapně. Tvrdili, že mají nad průlivem kontrolu. Nemají," prohlásil ministr. "Project Freedom má obranný charakter, je úzce zaměřený a časově ohraničený. Má jediný cíl, a to chránit obchodní lodní dopravu před íránskou agresí," uvedl dále šéf Pentagonu. "Americké síly nebudou muset vstupovat do íránských vod ani vzdušného prostoru. Není to nutné. Nechceme se dostat do konfliktu," dodal.
Caine na tiskové konferenci uvedl, že Írán od vyhlášení příměří 8. dubna střílel na devět obchodních plavidel a zadržel dvě kontejnerové lodě. Na americké síly v regionu Írán zaútočil desetkrát, dodal. "Tyto útoky však dosud nedosáhly úrovně, která by vyžadovala obnovení rozsáhlých bojových operací," řekl Caine novinářům. Hegseth na dotaz, zda tedy příměří s Íránem stále platí, odvětil: "Ne, příměří neskončilo."
Generál doplnil, že v Perském zálivu v současné době zůstává uvázlých přibližně 22 500 námořníků na více než 1550 lodích a že v příštích dnech očekává proplutí dalších plavidel. Americká armáda je podle něj připravena obnovit rozsáhlé bojové operace proti Íránu, pokud k tomu dostane rozkaz.
Americké námořnictvo v současné době rovněž prosazuje námořní blokádu Íránu, brání tedy lodím vplouvat do íránských přístavů nebo je opouštět. Cílem obou vojenských operací je vyvinout na Teherán tlak, aby uzavřel trvalou dohodu o ukončení konfliktu podle Trumpových podmínek, píše Reuters. Íránští představitelé však tvrdí, že politickou krizi nelze vyřešit vojenskými prostředky, a hrozí, že Teherán s konfrontací kolem Hormuzského průlivu ještě ani nezačal.
Armáda USA v pondělí oznámila, že průlivem propluly za podpory amerických torpédoborců dvě americké obchodní lodě; Írán to popřel. Rejdařská společnost Maersk nicméně uvedla, že jedna z jejích lodí plující pod americkou vlajkou v pondělí úspěšně opustila Perský záliv pod ochranou amerického námořnictva.